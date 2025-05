Celjani prerešetali Ajdovce in vrgli rokavico Mariboru

Nogometni prvoligaši so vse bližje koncu zanimive in nepredvidljive sezone, v boju za vrh pa le še Olimpija in Maribor. Tega ne bo spremenila niti visoka zmaga razigranih Celjanov v Ajdovščini, kjer so napolnili mrežo Primorja in zmagali s 5:0. Celjani so prerešetali Ajdovce že v prvem polčasu in tako hitro vrgli rokavico Mariboru pred sredinim štajerskim derbijem.

Visok poraz proti Celju ni imel večjih posledic na uvrstitev Primorja na lestvici, saj so Ajdovci varni na šestem mestu. Celjani v državnem prvenstvu niso poraženi od 2. marca, ko so gostovali pri Olimpiji. Še vedno aktualni prvaki so z zmago ujeli Koprčane, za drugim Mariborom pa zaostajajo šest točk. Sobotno dogajanje na tej povezavi.