Maribor sanja o ducatu točk, Olimpiji jih zadostuje šest

Ni še konec, šampionska bitka se je po veliki zmagi Maribora v Stožicah z 2:1 v 33. kolu 1. SNL močno zaostrila. Olimpija in z njo dobrih 8000 zeleno-belih navijačev, približno 500 jih je bilo vijoličnih, je bilo pripravljenih za šampionsko slavje, dočakali so razočaranje. Mariborčani so preložili veselico Ljubljančanov in obudili upanje o velikem zasuku. Zaostanek s tekmo manj lahko že v sredo v štajerskem derbiju preloženega 29. kola tri tekme pred koncem zmanjšajo le še na pičle štiri točke.

Računice so jasne, Olimpija mora za naslov prvaka v primeru Mariborovega stoodstotnega izkupička v zadnjih štirih tekmah osvojiti šest točk. Pet bo premalo, ker ima slabši izid v medsebojnih dvobojih (1:1, 0:0, 0:1, 1:2). Njen spored se zdi lahek, najprej gostuje v Murski Soboti, nato pa v Stožicah igra z Radomljani in Bravom. Mariborčani bodo poleg Celjanov konec tedna v Ljudskem vrtu gostili Ajdovce, v 35. kolu gostujejo v Kopru, v zadnjem pa gostijo Lendavčane.

Zeleno-beli so bili kljub hitremu vodstvu po golu mladega Dina Kojića bolj kot ne v senci motiviranih vijoličnih tekmecev, ki so, še posebej po drugem golu in vodstvu, zamudili priložnost za še višjo zmago. »Odločile so izkušnje,« so si bili domala enotni v taboru Ljubljančanov, vse se je končalo tudi z glasnim prepirom med prvima zvezdnikoma Raulom Floruczem in vratarjem Matevžem Vidovškom po koncu tekme. »Nič hujšega ni bilo, prišlo je do nesporazuma pri zadnji akciji,« je Sanchez pomirjal strasti.

Mariborčani so se vrnili med žive, ne da bi se dotaknili žoge in dobili zagon, po katerem je bilo vse drugače – na Štajerskem so vidni obrisi lepega poletja in uspešnejše prihodnosti, v »kotlini« pa ne preveč toplega poletja in negotove prihodnosti. Tekmovalno uspešne, da ne bo pomote!