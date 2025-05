Boštjan Cesar o Olimpijini slabosti: Vso sezono igra na preskok in na Florucza

Boštjan Cesar je bil sinoči veliki zmagovalec trenerskega dvoboja največjih tekmecev v slovenskem nogometnem prvenstvu. Izkušenejšega kolega Victorja Sancheza je ugnal še drugič in verjame, da Olimpija lahko do konca nogometnega prvenstva zapravi prednost. Španec pa je na novinarski konferenci po velikem derbiju poskušal dajati vtis umirjenega trenerja, ki ima vse pod nadzorom.

Nobenega dvoma ni bilo o tem, da je bil Maribor boljši.

»Sem vesel in srečen. Bili smo odlični. Igralci si zaslužijo čestitke, od prve do zadnje minute so bili na visoki ravni. Nogomet ti včasih vzame, včasih da. Tokrat smo zmagali, ker smo bili odlični. V zmago sem verjel že v slačilnici. Ker poznam fante, kako dihajo. Kar smo se zmenili, so izpeljali. Tudi izrazi na obrazu po zaostanku niso kazali strahu. Moja želja je, da bi preprečili Olimpiji osvojiti naslov. Do konca moramo biti stoodstotni in upati, da bo Olimpiji nekje spodrsnilo,« ni skrival veselja Cesar, ki je razkril bistvo Olimpijine nemoči. »Že vso sezono igra enako. Igra na preskok in na Raula Florucza,» je »zadel« nekdanji reprezentant in kar pošteno razgalil eno od težav Victorja Sancheza, ki spomladi ni prinesel pričakovane nadgradnje jeseni.

Boštjan Cesar (desno) je ves čas derbija dirigiral vijoličnemu orkestru. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Imeli smo motivacijo, da bi pred domačimi navijači zmagali in potrdili naslov. Tudi po izenačenju nismo spustili glave in smo poskušali zmagati," je svoj pogled »odprl« Španec na Olimpijinem trenerskem stolčku in nadaljeval: »V ključnih trenutkih se je pokazala zrelost tekmecev. Maribor ima več izkušenejših igralcev, ki so se v odločilnih trenutkih odzvali bolj zrelo. Bili so boljši od nas, igrali so bolje. Imeli so boljše priložnosti, ker so bili boljši. Razočarali smo navijače, ampak imamo še naslednjo priložnost. Ta je bila le prva,« je tekmo strnil Madridčan, ki je tudi priznal veliko slabost. Vleče se že večji del obdobja, ko Olimpiji ne gre. »Videl se je vzorec, da se po zaostanku odzovemo slabo.«

Igralski pogled sta predstavila Žiga Repas pri Mariborčanih in David Sualehe pri Ljubljančanih.

Victor Sanchez v sicer še vedno uspešni sezoni spomladi ne najde šampionske igre in podobe. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Tekma je bila zahtevna, vseskozi smo bili zbrani, se držali navodil in bili boljši. Zmaga še ne pomeni nič, v sredo gremo naprej,« je poudaril mlajši od bratov Repas. Z Janom sta po slabših uvodnih minutah prevzela vajeti igre in zasenčila domače zvezne igralce.

»Začutil sem, da nas gol ne more presekati. Nadaljevali smo svojo igro, pomembno je bilo, da smo do polčasa izenačili. Pot do zmage so odprle 'druge žoge' in agresivnost. Olimpija igra fizično igro, zelo pomembno je, da smo dobivali dvoboje in osvajali druge žoge. Z odliko smo opravili ta del naloge. Glavna želja pa je bila, da preprečimo domače slavje. Upamo, da lahko še obrnemo prvenstvo,« je razkril 23-letni Domžalčan.

David Sualehe je imel v El Arabiju Soludaniju zelo zahtevnega tekmeca. Kljub Alžirčevi podaji za drugi gol je svojo nalogo opravil solidno. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Eden od aktivnejših Ljubljančanov Sualehe je poudaril mladost zeleno-belega moštva in večjo izkušenost tekmecev.

»Bili pripravljeni, dolgo smo čakali takšno tekmo. Na koncu se nam ni izšlo, Mariborčani so bili bolj izkušeni od nas, v takšnih tekmah moraš biti zbran. Mi nismo bili dovolj. Mariborčani so imeli tudi ritem igre. Zdaj se moramo osredotočiti na naslednje tekme,« je bil realen Portugalec, ki je za prvi gol Mariborčanov rekel, da ni sad napake posameznika. »Smo moštvo, če bi zadržali žogo, ne bi prišlo do tega,« je postavil piko na i velikega derbija.