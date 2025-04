Celjani so igrali in se poigrali v Mariboru

V nadaljevanju preberite:

Koper, Bravo, Celje in Olimpija, to so polfinalisti nogometnega pokala. Polfinalni tekmi bosta 23. t. m., žreb parov pa bo v ponedeljek. Najbolj razburljiv dvoboj je bil v Ljudskem vrtu. V štajerskem derbiju je bila minimalna zmaga Celjanov vse prej kot srečna, naključna ali presenetljiva.

Glavnim selektorjem, voditeljem vijolične vizije pod Kalvarijo in slabim 6000 navijačem v Ljudskem vrtu je poraz razkril vrsto neprijetnih resnic, rane pa jim je dodatno zasolil trener Celja Albert Riera. »Če bi bil nogometaš Maribora, bi bil nezadovoljen, ker bi bil toliko časa brez žoge v nogah,« je zbodel Španec.

»Igrali smo proti najboljšemu v državi,« je trener Mariborčanov Boštjan Cesar vijolične navijače soočil z realnostjo. Položaj na lestvici kaže malce drugačno resnico, toda prav veliko se Ljubljančan na začasnem delu v Mariboru ni zmotil. Ni greh izgubiti proti tako uglašenimi in dovršenimi Celjani, je pa boleče videti Cesarjev »učinek dela« v pol leta, ki zgolj potrjuje besede realistov in kolegov, da mu manjka vajeništva in tudi samorefleksije.