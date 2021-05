Celjani so še bolj pobegnili Gorici in lovijo Aluminij

Prva liga Telekom Slovenije, 33. kolo

V uvodni tekmi 33. kola prve slovenske nogometne lige je moštvo Celja ugnalo CB24 Tabor v Sežani z izidom 1:0. Odločilni gol za zmago, s katero so se lanski prvaki še bolj oddaljili od zadnjega mesta na lestvici, je zabilNogometaši iz mesta grofov so sijajno odprli dvoboj na Krasu in že v 8. minuti unovčili svojo prvo priložnost. Po kombinirani akciji celotnega napada je domači vratarnajprej ubranil močan strelz 12 metrov, odbitek pa je v mrežo pospravil Vrbanec.Celjani so po zadetem golu zaigrali preudarno in nadzorovali potek igre. Gostitelji so imeli jalovo terensko premoč in bili tudi malenkostno več pri žogi, zavoljo organizirane igre gostov pa v prvem polčasu niso izpeljali nobene nevarne akcije. Na drugi strani so nogometaši gostujočega trenerja, ki je konec prejšnjega meseca na trenerskem položaju zamenjal Čeha, v 29. minuti znova zagrozili. Po prodoru Vrbanca z desne strani in njegovi povratni podaji pa je nevarnost pred svojimi vrati pravočasno preprečilV prvem polčasu bledi gostitelji so prvo nevarno akcijo uprizorili v 50. minuti, po je bil po kotu z leve strani v skoku najvišji Nemanič, do tedaj povsem nezaposleni gostujoči vratarpa je njegov strel z glavo ubranil. Še najbolj vroče je bilo pred celjskimi vrati v 74. minuti, ko je Antonio Azinović po kotu z desne strani žogo podaljšal do, a je ta slabo streljal z glavo.CB24 Tabor : Celje 0:1 (Vrbanec 8.)Mura : Bravo (17.15)Gorica – Domžale (15)Olimpija – Maribor (16.45)Koper – Aluminij (20)