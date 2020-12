Celjani za novega trenerja imenovali Jarošíka

Standings provided by SofaScore LiveScore

Aktualni slovenski prvak NK Celje je danes oznanil prihod novega trenerja. Slovenskega strokovnjakaje nasledil Čeh43-letni nekdanji češki reprezentant je v svoji bogati igralski karieri nastopal za Sparto, Slovan Liberec, CSKA Moskvo, Chelsea, Birmingham, Celtic, KS Samaro, Real Zaragozo in Alaves.Trenersko kariero je začel januarja 2017 kot pomočnik pri B ekipi praške Sparte, v isti vlogi pa jo nadaljeval pri Slovan Liberecu in Ružomberoku. Na samostojno pot je prvič stopil julija letos v svojem rojstnem kraju, kjer je prevzel mesto glavnega trenerja češkega drugoligaša Ústí nad Labem. V knežje mesto se 43-letni Čeh seli prav iz vrst trenutno tretjeuvrščenega moštva češkega drugega kakovostnega razreda.»Zelo sem vesel. V Celju sem sicer že enkrat bil. Tu sem namreč gostoval s češko reprezentanco. Prihod v Sloveniji predstavlja velik korak naprej v moji trenerski karieri. Spoznavam NK Celje, vem, da gre za državnega prvaka, ki ima odlične mlade. Prejšnji trener je opravil odlično delo, jaz pa s seboj prinašam novo energijo, ki jo ta ekipa potrebuje. Želim si osvojiti čim več točk in gledalcem ponuditi gledljiv nogomet. Želim si, da bi nam šlo dobro,« je ob podpisu pogodbe dejal Jarošík.Kot so sporočili iz Celja, bo prvi zbor članskega moštva v novem koledarskem letu v četrtek, 7. januarja, ko se bo njihov novi trener tudi spoznal z ekipo. Vse svoje misli je že zdaj usmeril v nov izziv, ki je pred njim in se na domačih tleh že pripravlja za svojo novo službo. Dokončna sestava strokovnega štaba članskega moštva bo znana v prihodnjih dneh.Celjani so v jesenskem delu prvenstva osvojili 23 točk in zasedajo sedmo mesto.