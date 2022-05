Celtic na pragu škotskega naslova

Prednost pred branilci naslova in večnimi tekmeci Glasgow Rangers so z zmago s 4:1 nad Hibernianom povišali na devet točk, pa tudi skupno razliko v danih in prejetih zadetkih imajo zaenkrat za 22 golov boljšo od Rangers. Rangers se do naslova lahko dokopljejo le še teoretično, za kar morajo z veliko razliko v golih dobiti preostale tri tekme, že v nedeljo na Ibroxu proti Dundee Unitedu. Celtic bi moral preostala dva ligaška obračuna v sezoni izgubiti.

Sprva je kazalo, da bo Ellis Sims Celticu pokvaril zabavo, a sta še pred polčasom Daizen Maeda in Kjogo Furuhaši poskrbela za vodstvo favoritov. Matt O'Riley je sredi drugega dela potrdil zmago Celtica, končni izid pa je v izdihljajih tekme postavil Giorgos Giakumakis.

Celtic bo osvojili že 52. naslov na Škotskem, še bolj pomembno pa je, da bo prvič po letu 2017 spet sodeloval v ligi prvakov. Rangers imajo prav tako zagotovljen nastop v najelitnejšem evropskem tekmovanju, prevzeli bodo eno od mest, ki bi jih sicer zasedli Rusi, čaka jih tudi še finale evropske lige v Sevilli proti Eintrachtu iz Frankfurta. Rangers so edini evropski naslov, šlo je za pokal pokalnih zmagovalcev, osvojili leta 1972, v istem tekmovanju so izgubili še dva finala, enkrat so kot poraženci finala končali pokal Uefa in evropski superpokal.