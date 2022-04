Polfinalni boji se začenjajo tudi v evropski in konferenčni ligi

Nemci bodo brez kaznovanega Kevina Kampla na prvi polfinalni tekmi gostili Glasgow Rangers. Drugi polfinalni par sestavljata West Ham United in Eintracht Frankfurt. V dvoboju Leipziga in Rangers je vloga favorita na nemški strani. Škoti bodo igrali brez poškodovanega napadalca Alfreda Morelosa, toda trener Leipziga Domenico Tedesco vseeno opozarja na zasedbo, ki jo vodi nekdanji nizozemski reprezentant Giovanni van Bronckhorst.

»Izločila je Borussio Dortmund. In ko vidiš, da lahko izloči ekipo takšnega kalibra, potem vidiš, kako kakovostno zasedbo premorejo pri Glasgow Rangers,« je za spletno stran Evropske nogometne zveze povedal Tedesco. Ta ob Kamplu ne bo mogel računati še na Willija Orbana in Mohameda Simakana. Bo pa nase spet skušal opozoriti napadalec Christopher Nkunku, ki je v domači ligi četrti strelec s 17 goli, ob tem pa je s 13 asistencami drugi podajalec lige.

V Leicestru spet Rodgers vs. Mourinho

V drugem polfinalu se bosta merila West Ham in Eintracht. Tekmeca sta se srečala že v polfinalu pokala pokalnih zmagovalcev leta 1976, takrat so bili boljši Angleži, vloga favorita pa je tokrat zabrisana, pravijo poznavalci.

Prav tako ob 21. uri bodo prvi polfinalni nalogi opravili tudi v konferenčni ligi. Za finale se bodo merili Feyenoord in Marseille ter Leicester in Roma, kar bo spopad nekdanjih sodelavcev pri Chelseaju Brendana Rodgersa in Joseja Mourinha, ki se po vodenju londonskih modrih, Manchester Uniteda in Tottenhama vrača na Otok. Povratne tekme bodo 5. maja. Finale evropske lige bo 18. maja v Sevilli, finale konferenčne lige pa 25. maja v Tirani.