Česa Albert Riera ni videl ali ni vedel

»Sicer pa moram glede splošne ocene slovenskega nogometa iskreno povedati, da vidim in voham, da nogomet tu ni številka ena. Povsod drugod po svetu je, začutil sem večjo naklonjenost košarki, odbojki, smučanju …« je v intervjuju za Delo omenil evropsko redkost trener nogometašev Olimpije Albert Riera.

Ob tem malo popačenem pogledu, ki ga je dobil tudi v obdobju, ko so slovensko javnost, medije in športne navdušence pred televizijske zaslone prikovali odbojkarji in košarkarji, sem mu na kratko poskušal pojasniti, da gre vendarle za majhno državo z dvema milijonoma duš in skoraj po vzoru NDR močno indoktrinirano preteklostjo, ki je močno vplivala na razmerja sil v sicer zelo zelo uspešnem slovenskem športu. Naj mi oprostijo drugače misleči, ampak brez ideoloških posegov bi bil naš šport – sistemsko in tudi sicer – najbrž povsem drugačen. Ne nujno tako uspešen!