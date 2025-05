Češki zvezdnik iz intenzivne nege že v domači oskrbi

Nogomet ni le užitek, je tudi stres. To je na svoji koži občutil nekdanji češki nogometni zvezdnik in reprezentant Tomaš Rosicky, ki opravlja vlogo športnega direktorja praške Sparte. Prejšnji teden se je zanj skoraj končal tragično, saj so ga odpeljali v bolnišnico zaradi težav s srcem.

O neljubem dogodku so poročali na klubski spletni strani.

»Naš športni direktor Tomaš Rosicky je bil v torek zaradi težav s srcem nepričakovano v bolnišnični oskrbi na oddelku za intenzivno nego. Niti Tomas niti klub ne bosta razkrila več podrobnosti. Na srečo operacija ni bila potrebna. Tomaš, imaš našo popolno podporo. Vsi mislimo nate,« so zapisali pri Sparti.

Komaj 44-letni Rosicky, ki je kariero sklenil leta 2017, je zaslovel pri Borussii Dortmund, največ let pa je preživel pri londosnkem Arsenalu, je že v domači oskrbi. Zdravniki so zatrdili, bo uspešno okreval.