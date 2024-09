Češka »Pamela Anderson« pomaga pri promociji nogometnega kluba (VIDEO)

Pri češkem nogometnem klubu Viagem Usti nad Labem so se domislili zanimivega načina, kako bi povečali zanimanje za svoje moštvo. Za poročevalko z igrišča so namreč najeli vplivnico in fotomodel Tano Bystronovo, prvi odzivi navijačev pa so odlični.

Češka »Pamela Anderson«, kakor jo tudi kličejo, zdaj za klubske račune na družbenih omrežjih po tekmah pomanjkljivo oblečena vodi pogovore z nogometaši in trenerjem. Kakor je sama priznala, se ji zdi takšna marketinška poteza nenavadna, vendar pa je po daljšem premisleku vendarle privolila v sodelovanje.

»Dandanes je to edina pot do uspeha,« je poudarila Bystronova in pribila, da ji vloga poročevalke predstavlja povsem novi izziv. »A mi je to, kar počnem, zelo všeč, saj obožujem nogomet,« je še povedala svetlolasa Čehinja.

Viagem Usti nad Labem zdaj že drugo leto zapovrstjo igra v tretji češki ligi, med tamkajšnjo elito pa je klub nazadnje sodeloval v sezoni 2010/11.