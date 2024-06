Danes na euru: Čehi in Gruzinci za prve točke, Belgijci pod pritiskom

Na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji bodo danes na sporedu zadnje tri tekme drugega kroga v skupinskem delu. Češka se bo v skupini F ob 15. uri v Hamburgu pomerila z Gruzijo, Turčija se bo tri ure pozneje v Dortmundu postavila po robu Portugalski, zadnja tekma skupine E med Belgijo in Romunijo pa se bo ob 21. uri začela v Kölnu.

Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je resda z velikimi težavami z 2:1 strla odpor Češke, a na koncu le osvojila pričakovane tri točke, tako kot Turčija na tekmi proti novinki na evropskih prvenstih Gruziji.

Izbranci Willyja Sagnola, francoskega strokovnjaka na klopi Gruzije, so do zadnjih minut kljubovali Turkom, podobno zgodbo bodo skušali danes uprizoriti proti Čehom. Portugalci so v Nemčijo pripotovali kot eni od papirnatih favoritov, danes pa jih v Dortmundu čakajo dokazovanja željni Turki.

Na petkovi uvodni tekmi skupine E je Ukrajina premagala Slovaško z 2:1, danes pa se bo Belgija v Kölnu pomerila z Romunijo. »Rdeči vragi« bi v primeru drugega poraza pod velik vprašaj postavili napredovanje v izločilne tekme, po nepolnem drugem krogu so namreč na zadnjem mestu, medtem ko so Romuni, Ukrajinci in Slovaki zbrali po tri točke.