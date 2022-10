Čestitke tretjemu najboljšemu

Gala prireditev ob podelitvi priznanj za najboljše nogometaše in nogometašice v Parizu tudi največjih zvezdnikov ni pustila ravnodušnih. Toda številni med njimi so se bolj kot s pohvalami in zahvalami zabavali s hudomušnimi kritikami na račun odločitev. Realov zvezdnik Toni Kroos je ob izboru najboljšega moštva Manchester Cityja čivknil »Tretje najboljše moštvo v 2021/22 – srečni?« Ni bil edini, ki se je čudil, kdo je zmagovalec, potem ko je Real osvojil španski naslov in ligo prvakov, med drugim pa v polfinalu LP izločil tudi Manchester City. Pomenljiv je bil tudi zmagovalec med vratarji Thibaut Courtois.

»Real je bil najboljši doma in v LP zaradi mojih obramb. Potem pa v izboru za zlato žogo zasedem sedmo mesto. Vsaj nagrada za najboljšega vratarja obstaja. Kakorkoli že, ponosen sem, ker sem jo osvojil kot Realov vratar,« je komentiral Belgijec in potožil, da je skoraj nemogoče, da bi vratar osvojil prestižno priznanje.

Žensko družbo Karima Benzemajav »Theatre du Chatelet« je dopolnjevala tudi njegova mati Malika Benzema. FOTO: Franck Fife/AFP

Tudi veliki zmagovalec Karim Benzema, ki je na prireditev prišel v družbi zdajšnje soproge in nekdanje, ni varčeval s pikrimi besedami. »Real Madrid je zame najboljši klub na svetu, vi pa nagrade podeljujte komur želite,« je dopolnil kritike za izbor moštva leta 34-letni Francoz alžirskega rodu, ki je imel v Realovem predsedniku Florentinu Perezu enega od največjih podpornikov v znamenitem gledališču »Theatre du Chatelet«. Priznanje mu je podelil najslavnejši francoski Alžirec Zinedine Zidane. Benzema je sicer drugi najstarejši nogometaš, ki je prejel zlato žogo. Anglež sir Stanley Mathews je bil star 41 let, ko je ob prvi podelitvi leta 1956 osvojil zlato žogo.

Največje razočaranje je doživel domači zvezdnik Kylian Mbappe. Ob prihodu na prireditev so ga navijači zasuli z žvižgi in neprimernimi vzkliki, a se je 23-letni napadalec Paris St. Germaina na rdeči preprogi fotografom le nastavil s prešernim nasmehom.