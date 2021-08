Četrtoligaš po pritožbi izločil Wolfsburg iz nemškega pokala

V prvem krogu, ki je bil na sporedu 8. avgusta, so sicer premagali četrtoligaša Münster s 3:1, vendar pa so v 120 minutah uporabili šest zamenjav namesto dovoljenih petih. Disciplinski sodnik nemške nogometne zveze (DFB) je zato Wolfsburg izključil iz tega tekmovanja. V drugi krog je tako z izidom 2:0 napredovala Prusija iz Münstra, ki je za zeleno mizo ugnala četrti najboljši klub elitne nemške bundeslige v sezoni 2020/21.



Nogometaši Wolfsburga so z velikimi težavami na tekmi prvega kroga nadigrali Münster, ki je povedel v 74. minuti, a je nato Wolfsburg le izsilil sodnikov dodatek ter zmago, ki pa ni obveljala po pritožbi Münstra. Disciplinska komisija je v ponedeljek popoldne po več kot petih urah ustnega zaslišanja pritrdila pomislekom nižjeligaškega kluba.



Športni direktor kluba Peter Niemeyer je bil presrečen: »Seveda smo zelo veseli, da je disciplinska komisija odločila v našo korist. Daleč od tega, da bi tukaj govorili o zmagovalcih ali poražencih. V izjemni situaciji je bila storjena napaka, ki je vplivala na igro in ki je bila pozneje popravljena. Seveda smo veseli, da je naša ekipa v prvem krogu pokala presegla sebe in želje naših navijačev in celotnega okolja, ki se lahko veseli še enega vrhuncev na stadionu Prusije.«



Odločitev Münstru ni zagotovila le drugega kroga pokala, ampak tudi bonus v višini približno 257.000 evrov. Ni se zgodilo prvič, da so Wolfsburg z disciplinsko odločitvijo izločili iz nemškega pokala. Leta 2004 so na zelenico poslali novega igralca Marijana Hristova, čeprav po prejemu rdečega kartona v svojem nekdanjem klubu Kaiserslautern še ne bi smel igrati.

