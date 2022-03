Četverica slovenskih legionarjev iz Ukrajine na varnem

V Ukrajini si kruh služi četverica slovenskih nogometašev. Že štiri leta je član najtrofejnejšega kijevskega Dinama Benjamin Verbič. V Kovalivki je branilec Matija Rom, v Černomorec je letos prišel Rudi Požeg Vancaš. Lovro Grajfoner igra za Minaj. Vsi štirje so se uspešno umaknili vojni vihri, ki je zajela državo. V najtežjem položaju se je znašel Verbič, ki si je v ukrajinski prestolnici zasnoval tudi družino. Nekdanji igralec Celja in danskega Københavna se je prek spletne platforme zahvalil vsem, ki so jim pomagali, da je s s partnerko Alino in sinom Majem srečno pripotoval na Poljsko.

Slovenskemu reprezentantu in njegovi družini je pomagal soigralec Poljak Tomasz Kedziora, pri begu na Poljsko pa je pomagal celo sam poljski predsednik vlade Mateusz Morawiecki. »24. februarja smo se zbudili ob zvoku siren, ko je v Ukrajini izbruhnila vojna. V tem težkem času so se zgodili grozljivi dogodki in zdaj svet spremlja, kaj se dogaja. Preletavajo nas vojaški lovci, prihaja do eksplozij, streljanja, bombardiranja mest, ko ljudje živijo v strahu in spijo v bunkerjih, se začneš zavedati, kaj je resnično pomembno,« je med drugim zapisal 28-letni nogometaš.

Verbič je na družbenem omrežju izrazil podporo Ukrajini. FOTO: instagram

Vojna v dnevni sobi

»Zjutraj so me prebudile bombe, rakete. Tega še nisem doživel, slišalo se je, kot da bi se vse skupaj dogajalo v moji sobi,« je dogajanje četrtkovega jutra opisal Požeg Vancaš, ki je bil ob četrtkovem napadu na Ukrajino v Odesi, kamor se je januarja preselil iz Maribora. Nogometaš se je z avtomobilom prek Romunije napotil proti Sloveniji, potem ko so jim v klubu dali proste roke »Jaz in še štirje soigralci smo se odločili, da bomo Ukrajino zapustili. Z avtom smo se odpravili na pot in imeli res velikansko srečo, ker smo zadeli ravno tisti mejni prehod z Moldavijo, ki je bil še odprt,« je še dejal.

Državo je zapustil tudi Rom, ki igra za Kolos iz predmestja Kijeva. Pot iz Ukrajine, na kateri je potoval s tovornjakarjema iz Srbije, je moral organizirati na lastno pest, saj so mu v klubu še v četrtek zatrjevali, da vojaški spopad ne bo prišel do Kijeva, v pomoč pa mu ni bila niti slovenska ambasada. »Premikali smo se meter po meter, vso mesto je bežalo,« je o napetih razmerah, ko je bežal iz ukrajinske prestolnice, povedal slovenskim medijem. Najbližje meji evropske unije je bil Grajfoner pri prvoligašu Minaju v bližini slovaške meje. »Kakšnih 100 km od nas so letele bombe. Tako je po vsej državi. Jaz sem k sreči prišel v Ukrajino z avtom in imam poln rezervoar goriva,« je povedal in se z dvema hrvaškima soigralcema odpravil na pot. »Upam, da se življenje čim prej vrne v normalne tirnice,« je še dejal. Ukrajinsko državno prvenstvo je prekinjeno vsaj za mesec dni.