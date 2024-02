Čez tri leta bodo odprte vse možnosti

V nadaljevanju preberite:

Včeraj ni bilo lahko priti do Aleksandra Čeferina. Potem ko je urbi et orbi sporočil, da se leta 2027 ne bo potegoval za položaj predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe), je njegov telefon pregoreval od sporočil podpore in spodbude, enako je bilo med pogovorom z njim nedolgo zatem. Čeferin nam je pojasnil razloge za svojo odločitev in razkril, kaj bo počel v prihodnje. V nogometu bo najbrž ostal tudi po koncu mandata, ki so mu ga zaupali na lanskem kongresu v Lizboni. Ali se bo podal v politiko?