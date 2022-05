Chelsea še vedno čaka na zeleno luč vlade

Vse je bilo že pripravljeno, da bi prevzem Chelseaja, vreden okoli 4,79 milijarde evrov, postal najdražji v svetovni športni zgodovini, a se je očitno nekje zataknilo. Londonski prvoligaš, ki ga je zaradi vojne v Ukrajini in domnevnih povezav z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom bil prisiljen prodati njegov ruski lastnik Roman Abramovič, ima posebno dovoljenje britanske vlade za delovanje do 31. maja, Abramovič pa z blokiranimi računi in zamrznjenim premoženjem tudi ne sme zaslužiti s prodajo. Dokler zelene luči ne bo prižgala britanska vlada, je dogovor, ki je bil sklenjen 6. maja, zaenkrat le mrtva črka na papirju. Abramovič je prek izjave za javnost sicer že dejal, da bo klubu odpisal 1,91 milijarde evrov dolga in jih nakazal v dobrodelne namene.

Med številnimi ponudbami, ki jih je londonski klub prejel, je zmagala ponudba Američana Todda Boehlyja, manjšinskega lastnika bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers, ki je združil moči z večinskim lastnikom Dodgers Markom Walterjem in švicarskim milijarderjem Hansjorgom Wyssom​.

Britanski mediji so poročali, da se je morda zataknilo ravno pri omenjenem dolgu, ki jih želijo prestaviti na blokiran račun, da bi tako zagotovili nakazilo sredstev v dobrodelne namene. Abramoviču tudi ne želijo dovoliti, da bi sam izbral naslovnika, potem ko se je govorilo, da bo finančno pomagal žrtvam vojne v Ukrajini.