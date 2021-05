Chelsea vrnil udarec, boj za ligo prvakov ostaja odprt

Anglija, 37. kolo:

Novi angleški prvaki iz Manchester Cityja so zapravili vodstvo z 2:0 in izgubili z 2:3 pri Brightonu, tudi njihovi mestni tekmeci iz Manchester Uniteda so doma iztržili le točko s Fulhamom, a pravi boj v premier league se dogaja malce nižje. V igri sta še dve vstopnici za ligo prvakov, v kateri ostajajo trije klubi.V njej sta tudi Chelsea in Leicester City, ki sta se srečala v ponovitvi sobotnega finala pokala FA. Na Wembleyju je bil boljši Leicester z 1:0, ampak zasedbaje vrnila udarec in na svojem Stamford Bridgeu zmagala z 2:1. Za modre, ki se bodo 29. t. m. v finalu lige prvakov pomerili z Manchester Cityjem, sta v drugem polčasu zadelain(11-m), znižal jeRazplet ni šel najbolj na roko Liverpoolu, ki mora zdaj dobiti obe preostali tekmi. Jutri z Burnleyjem in v nedeljo s Crystal Palaceom. Chelsea bo takrat igral v gosteh pri Aston Villi, Leicester pa gostil Tottenham. Na koncu bi lahko odločala tudi razlika v golih, Chelsea je pri plus 23, Leiceser pri 20 in Liverpool pri 21.Manchester United : Fulham 1:1 (1:0)Southampton : Leeds United 0:2 (0:0)Brighton : Manchester City 3:2 (0:1)Chelsea : Leicester City 2:1 (0:0)19.00 Everton - Wolverhampton Wanderers19.00 Newcastle United - Sheffield United19.00 Tottenham Hotspur - Aston Villa20.00 Crystal Palace - Arsenal21.15 Burnley - Liverpool21.15 West Bromwich Albion - West Ham United