Chelseajev Potter ni čarovnik Harry Potter

Liverpool se v angleškem prvenstvu še vedno muči. V 14. krogu je doma izgubil z letos slabim Leedsom. Rodrigo je v 4. minuti goste na Anfieldu povedel v vodstvo, izenačil je Mohamed Salah v 14., tik pred koncem dvoboja pa je v 89. minuti Nizozemec Crysencio Summerville Leedsu presenetljivo zagotovil tri točke. Liverpool je tako šele na 9. mestu in ima kar 13 točk zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem.

Zaostanek za najboljšimi je povečal tudi Chelsea, ki je še na tretji tekmi zapovrstjo ostal brez zmage, po dveh remijih je tokrat visoko izgubil na gostovanju pri Brightonu. Ta je že po prvem polčasu vodil s 3:0, Kai Havertz je gostom v 48. minuti še dal nekaj upanja, a domači se niso več pustili premagati, v sodnikovem dodatku pa zadeli še četrtič. Tako je trener Chelseaja Graham Potter ob vrnitvi na svoj nekdanji stadion, pred Londončani je namreč do 8. septembra vodil Brighton, navijači slednjih pa so ga zdaj pričakali z žvižgi, ostal dolgega nosu. To je bil njegov prvi poraz v novi vlogi. Zanimivo je, da si je Chelsea dva zadetka zabil sam z avtogoloma Rubena Loftus-Cheeka (14.) in Trevoha Chalobaha (42.). Za gostitelje sta zadela še Leandro Trossard v 5. in Pascal Gross v 92. minuti.