Chivu novi trener Interja

Romunski strokovnjak in nekdanji reprezentant Cristian Chivu je novi trener italijanskega podprvaka in finalista lige prvakov, Interja. V lanski sezoni je nekdanji nogometaš milanskega kluba vodil Parmo, zdaj pa bo na klopi zamenjal Simoneja Inzaghija, ki je ekipo po sezoni zapustil in odšel v savdski Al Hilal.

Chivu, ki je bil v preteklosti tudi trener mlajših selekcij Interja, je podpisal dveletno pogodbo, na sezono pa naj bi prejel 2,5 milijona evrov in bonuse. Klub novice sicer še ni uradno potrdil.

Chivu je bil kot nogometaš del Interjeve ekipe, ki je leta 2010 osvojila ligo prvakov, italijansko prvenstvo in domači pokal. Med letoma 2007 in 2014 je bil še dvakrat italijanski prvak in enkrat zmagovalec pokala.

Na vroči klopi bo debitiral 17. junija, ko bo Inter proti mehiškemu Monterreyu odigral prvo tekmo svetovnega klubskega prvenstva.

Romun bo tudi odločil, ali bo Luka Topalović za slovensko reprezentanco do 21 let lahko igral na evropskem prvenstvu na Slovaškem ali bo moral nadarjeni slovenski nogometaš z ekipo v ZDA.