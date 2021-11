Cigan je star, nekoč je letela žoga s hitrostjo 200 km/h

Kljub 40. letu starosti je Zlatan Ibrahimović še vedno neprecenljiv adut Milana v boju za naslov italijanskega nogometnega prvaka. Na nedeljskem gostovanju v Rimu je bil ključni mož pri zmagi Milana z 2:1, ko je dosegel gol in izsilil prekršek za enajstmetrovko.

Svoj zvezdniški status ima tudi zaradi svojevrstnega stika z navijači. Privrženci Rome so mu žvižgali in ga ozmerjali s tribun olimpijskega štadiona. »Cigan, cigan,« so ga zasuli »tifosi«, a Ibrahimović, ki je zabil jubilejni 400. gol v klubski karieri, je odgovoril v svojem slogu.

»Potrebujem žvižge in zmerljivke. Bolj ko mi žvižgajo, bolj sem živ. Še vedno čutim navdušenje in imam ta adrenalin,« je dejal Ibracadabra, ki je duhovito komentiral prvi gol s prostega strela, ko je žoga letela s hitrostjo 100 km/h.

»Ni veliko, navadno letijo 200 km/h. S starostjo streli niso več tako siloviti. Ne zabijem veliko prostih strelov, a rad presenetim. Truditi se moraš, saj je neuspeh del uspeha,« je povedal eden od največjih posebnežev med nogometaši.