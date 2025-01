City naposled spet do prepričljive zmage

Privrženci angleških prvakov, nogometašev Manchester Cityja, so po 20. ligaškem kolu bolj prepričani, da je ekipa prebrodila krizo, v kateri se je nahajala v zadnjem času. City je namreč po dolgem času nanizal dve zaporedni zmagi, tokrat je doma s 4:1 ugnal West Ham.

Pri tem je imel drugo tekmo zapovrstjo tudi malce sreče. Gosti so imeli pri izidu 0:0 dve lepi priložnosti za vodstvo, sreča pa jim je obrnila hrbet tudi v deseti minuti, ko je po predložku Savinha z leve strani žogo nesrečno v svojo mrežo preusmeril Vladimir Coufal. Ta zadetek je domačim v nadaljevanju olajšal delo, saj so imeli po njem več prostora za napadalne akcije.

Tako je pred odhodom na odmor po podaji Savinha Erling Haaland povišal vodstvo, v drugem polčasu pa nato še enkrat zatresel mrežo, potem ko je izkoristil podajo Joška Gvardiola. Četrti gol za domače je dosegel Phil Foden, gosti pa so poraz ublažili v 71. minuti, ko je bil natančen Nemec Niclas Füllkrug.

Chelsea si je privoščil spodrsljaj še na drugi tekmi zapovrstjo. Po porazu proti Ipswichu se na zmagovalna pota ni vrnil na obračunu z mestnim tekmecem Crystal Palaceom, ekip sta se razšli z neodločenim izidom 1:1. Vsaki je tako v golih kot po številu priložnosti pripadel po en polčas, v prvem polčasu je za goste v polno zadel Cole Palmer, v drugem pa po lepi akciji za gostitelje Jean-Philippe Mateta.

Do pete zaporedne zmage je prišel Newcastle, ki je v Londonu z 2:1 premagal Tottenham in s tem ubranil peto mesto na prvenstveni razpredelnici. Domači, ki so igrali kar brez 11 nogometašev, so sicer prek Dominica Solankeja že v četrti minuti povedli, a že dve minuti pozneje je izenačil Anthony Gordon. Za popoln zasuk je pred odhodom na odmor poskrbel Alexander Isak.

Že po 20. kolu je jasno, da bo Southampton težko ostal v elitni druščini. Moštvo ni prebudil niti prihod novega trenerja Ivana Jurića, ki še nima zmage. Tokrat je na domačem igrišču visoko izgubil proti Brentfordu, izid je bil 0:5. Dva gola je prispeval Bryan Mbeumo. Southampton ima na zadnjem mestu šest točk, predzadnji Leicester, ki je tokrat z 1:2 izgubil na gostovanju pri Aston Villi, je osem točk pred njim.