City sam na vrhu, hud spodrsljaj prvakov

Potem ko je v prejšnji sezoni boj za angleški nogometni vrh ponudil enosmerno cesto v režiji in izvedbi, je očitno eno leto pozneje bitka za naslov najboljšega v Angliji precej bolj negotova.Branilci lovorike zdaj zaostajajo za obema moštvoma iz Manchestra, City je tokrat vnovič zmagal, tokrat z 2:0 pri Burnleyju () in se že pred koncem Liverpoolove domače predstave utrdil na vrhu lestvice.Prvaki zadnji sezone pa so si močno zapletli svoje izhodišče za napad na vrh, saj so doma izgubili z Brightonom z 0:1. In kot zanimivost kaže vsekakor omeniti, da so gostje sprožili več strelov – iz Liverpoolovega zornega kota je bilo to razmerje 11:14!