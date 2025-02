Conceição s pogreba naravnost na izziv kariere

Sedemkratni evropski prvak Milan se je znašel v škripcih, potem ko je pred šestimi dnevi v Rotterdamu streljal s praznimi naboji in izgubil proti Feyenoordu z 0:1. Danes bo na San Siru moral pokazati precej več, če se želi uvrstiti v osmino finala lige prvakov in imeti kroglico s svojim imenom v petkovem žrebu v Nyonu. Tudi Atalanta bo v komaj 60 km oddaljenem Bergamu lovila zaostanek gola proti tekmecu iz Beneluksa, medtem ko sta si Bayern in Benfica že v gosteh pripravila lepo izhodišče in sta favorita za napredovanje v top 16.

Stavite na svojega favorita v derbijih najmočnejših lig Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Milan je na prvi tekmi sprožil šest strelov v okvir vrat, a mreže mu ni uspelo zatresti. Težave je imel tudi v soboto, ko je z 1:0 zlomil odpor Verone. Zadetek je v 75. minuti z glavo dosegel Mehičan Santiago Gimenez, prišlek iz Feyenoorda, ki bo še drugič nastopil proti svojemu bivšemu klubu. Po tekmi pred novinarje ni stopil trener Sergio Conceição, ker je obžaloval smrt predsednika Porta Nuna Pinta da Coste, ki je umrl v soboto pri 87 letih, ampak svetovalec Zlatan Ibrahimović ...

Kyle Walker na prvi tekmi ni mogel preprečiti zadetka Igorja Paixaa. FOTO: John Thys/AFP

»Tukaj sem, ker je trener ostal v slačilnici, zelo je pretresen zaradi smrti Portovega predsednika, ki mu je bil kot oče. Skupaj sta se veselila mnogih lovorik,« je pojasnil nekdanji zvezdnik in izpostavil pomembnost zmage. »Res je, da smo dosegli samo en gol, vendar smo bili dominantni,« je bil zadovoljen Šved, ki je pohvalil Gimeneza, morda glavnega aduta za tekmo s Feyenoordom. Zadel je na obeh ligaških tekmah za rdeče-črne. »Pričakoval sem to od njega, je igralec, ki vedno razmišlja o golu. Ta ekipa pa zna pripeljati žogo v kazenski prostor. Tujcem se sicer ni lahko privaditi na italijansko ligo, zato mu pomagamo pri prilagajanju.«

LP osmina finala Foto Zx Igd

Ibrahimović je tudi izpostavil nujnost rotacije igralcev, zato je pričakovati, da bo Conceição začel z Rafaelom Leãom, s klopi sta proti Veroni prišla tudi napadalca Christian Pulišić in Tammy Abraham. »Mi smo Milan, če smo odvisni od enega igralca, smo v težavah. Več, ko imaš igralcev, več imaš alternativ.«

Santiago Gimenez (desno) je pred šestimi dnevi prvič igral proti svojemu bivšemu klubu Feyenoordu. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Milan je slabo vstopil v sezono, letos pa je dvignil formo, na 13 tekmah je dosegel osem zmag, dva remija in tri poraze, dva od teh v ligi prvakov proti Dinamu in Feyenoordu. V serie A je na sedmem mestu in bo težko ujel ligo prvakov, kvečjemu evropsko ali konferenčno ligo. Med elito je zadnjič zablestel leta 2007, ko se je v finalu oddolžil Liverpoolu za šokantni poraz dve leti prej. Od sedmega naslova je pogosto izpadel v osmini finala, med letoma 2014 in 2022 ga sploh ni bilo v LP, pred dvema letoma pa se je poslovil v polfinalu proti mestnemu tekmecu Interju.

Mi smo Milan in če smo odvisni od enega igralca, smo v težavah. Več ko imaš igralcev, več imaš alternativ. Zlatan Ibrahimović

Zdaj se zdi, da ima lepo uravnoteženo ekipo. Poleg Gimeneza, ki je zamenjal Alvara Morato, sta pozimi prišla na posojo tudi branilec Kyle Walker in zvezni igralec João Felix. A to bo moral potrditi na igrišču proti Feyenoordu, ki je imel konec tedna prav tako težave in je remiziral brez golov proti Bredi. Pascal Bosschaart, ki je ekipo prevzel le dan pred prvo tekmo, je odpočil večino nosilcev igre.

Zlatan Ibrahimovič je nadomeščal glavnega trenerja. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Piolijevi čevlji veliki

Za 50-letnega Conceiçãa, ki je 30. decembra zamenjal Paula Fonseco z jasnim ciljem Milanu zagotoviti ligo prvakov, bo to najbolj pomembna tekma v trenerski karieri. Nekateri mediji pravijo, da je uprava od njega pričakovala več, zato je zelo verjetno, da bo poleti moral oditi. Podpisal je namreč 18-mesečno pogodbo z možnostjo predčasne prekinitve po koncu sezone. Tako Fonseca kot Conceição naj ne bi dosegala standardov, ki jih je postavil Stefano Pioli, ko je leta 2022 Milanu prinesel 19. scudetto, prvega po letu 2011. Po nekaterih informacijah v vodstvu kluba tudi niso zadovoljni, ker je Conceição v nedeljo odpotoval na pogreb Pinta da Coste in se je v Milano vrnil šele sinoči. Vložek je velik, ne nazadnje uvrstitev v osmino finala prinaša 11 milijonov evrov.