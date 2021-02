Covid-19 vzel legendo argentinskega nogometa

Leopoldo Luque med finalom svetovnega prvenstva 1978 z Nizozemsko. FOTO: AFP

Življenje šampiona

Le 82 dni poje umrl še en velikan argentinskega nogometa. V 72. letu starosti se je za posledicami covida-19 poslovil, polegudarni napadalec reprezentance, ki je leta 1978 na domačih tleh osvojila naslov svetovnega prvaka pod vodstvom selektorjaNa petih tekmah mundiala je dosegel štiri gole, čeprav je zaradi poškodbe komolca izpustil dva dvoboja, na dan soočenja z Italijo pa je izvedel, da mu je v prometni nesreči umrl brat. Pravočasno se je vrnil za tri odločilne nastope, tudi za finale z Nizozemsko (3:1).Med vrhuncem kariere je igral za River Plate in 22. februarja 1976 zabil vseh pet golov v ligaškem derbiju s San Lorenzom (5:1), končal pa jo je leta 1986 in se preizkusil v vlogi trenerja. Leta 2019 so prvič predvajali dokumentarec Lepoldo Jacinto, življenje šampiona, v katerem so ga soigralci predstavili kot simpatičnega brkača, ki je na igrišču vedno dal vse od sebe.»Zbogom, dragi prijatelj. Odšel je neverjeten soborec, izjemen nogometaš in velika oseba. V moštvu iz leta 1978 si nam bil vsem za zgled. Hvala za vse, kar si dal argentinskemu nogometu,« je prek družbenih omrežij sporočil, dolgoletni prvi vratar izbrane vrste in eden od junakov svetovnega prvenstva pred 43 leti.