Cristiano Ronaldo doživel hud udarec v moštvu Manchester Uniteda

Trener Manchester Uniteda Eriku ten Hag se je odzval na odziv portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je na tekmi s Tottenhamom - United jo je dobil z 2:0, užaljen, ker ni dobil priložnosti za igro, predčasno s klopi odšel v slačilnico. Nizozemski trener bo Ronalda začasno izključil iz ekipe in ne bo kandidiral za obračun s Chealseajem.

»Cristiano Ronaldo ne bo del moštva Manchester Uniteda na sobotni tekmi. Preostali nogometaši so popolnoma osredotočeni na priprave na to tekmo,« so zapisali pri Unitedu, ki podpira odločitev trenerja. Vodstvo kluba naj bi celo tehtalo o Ronaldovi dolgoročni prihodnosti v klubu.

Negotova prihodnost Portugalca

Ronaldo, petkratni zmagovalec lige prvakov z Realom in Unitedom, je to sezono začel v prvi postavi le na dveh prvenstvenih tekmah, šestkrat je v igro vstopil kot menjava. Dosegel je en gol. Že v zadnjem prestopnem roku je želel zapustiti klub, ker bi rad igral v ligi prvakov, kjer pa Uniteda letos ni. Težavo ima v višini odškodnine, toliko denarja, kot zahteva United, bo za veterana težko kdo plačal.