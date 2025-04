Ronaldo in Georgina najela novega varnostnika, ki ne pozna milosti

Cristiano Ronaldo in njegova partnerka Georgina Rodriguez sta se v zadnjem času soočala z več izzivi, ki so vplivali na njuno zasebno in poslovno življenje. Zaradi naraščajočih varnostnih skrbi sta se odločila za spremembe v svoji varnostni ekipi. Po prejemu več zaskrbljujočih sporočil na družbenih omrežjih, ki so zahtevala tudi posredovanje policije, sta odpustila prejšnje varnostno osebje in zaposlila novega glavnega telesnega stražarja, to je postal Claudio Miguel Vaz.

Vaz je strokovnjak za varnost z izkušnjami v zasebnem sektorju, znan tudi po svojem agresivnem in zastrašujočem slogu. Pred tem je namreč varoval glasbenike v problematičnih območjih Portugalske, vključno z raperjem NGA, varoval je nogometaša Rafaela Leãa in Gelsona Martinsa. Kljub njegovim izkušnjam je zaposlitev Vaza sprožila pomisleke med osebami blizu Ronaldu, saj njegov pristop ne ustreza podobi in življenjskemu slogu portugalskega zvezdnika.

Cristiano Ronaldo blesti tudi v savdskem nogometnem prvenstvu. FOTO: Reuters

Poleg osebnih varnostnih izzivov se je Ronaldo v zadnjih dneh soočil tudi s težavami v svojem poslovnem imperiju. Hotel Pestana CR7 v Marakešu, ki je del njegove hotelske verige, je bil prizorišče velikega požara. Plameni so zajeli del hotela, vendar so zaposleni pravočasno evakuirali goste in osebje, s čimer so preprečili morebitne žrtve. Požar je povzročil znatno materialno škodo, vendar so ga gasilci hitro lokalizirali in pogasili. Hotel Pestana CR7 je del luksuzne verige, ki vključuje hotele v Funchalu, Lizboni, Madridu, Parizu, Manchestru in Marakešu.

Kljub tem izzivom Ronaldo ostaja osredotočen na svojo nogometno kariero pri saudijskem klubu Al Nasr, kjer je v tej sezoni dosegel 30 golov v 34 nastopih v vseh tekmovanjih, ob tem pa prispeval še štiri podaje za gol.