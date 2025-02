Olga Danilović z Janom Oblakom, Cristiano Ronaldo s savdskim princem

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Srbska teniška igralka Olga Danilović ta čas vadi za prihodnje izzive kar v Madridu, med drugim je objavila tudi fotografijo, na kateri se njen partner, slovenski nogometaš Jan Oblak, drži njunega psa, ob tem pa zapisala: »Teden, poln treningov in psov.« Na instagramu je bila aktivna tudi slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki nastopa na turnirju v Austinu v ZDA. Kaja je zapisala: »Živjo, Austin ... hvala ti za topel sprejem. Oblikujem novo modno teniško zimsko kapo.«

Lara Prašnikar je delila s sledilci veselje po zmagi v prvi tekmi tokratne akcije slovenske nogometne reprezentance. Slovenija bo sprejela drugi izziv v torek, Lara pa je pred tem zapisala: »Ligo B smo odprle z zmago in tremi točkami! #SLOWA #nationsleague.« V nogometni družini je bilo posebej pestro tako pri nas kot na tujem.

Legendarni Cristiano Ronaldo se je udeležil enega od praznovanj v Savdski Arabiji, ki je njegov delodajalec. Potugalec je zapisal: »Vesel, da praznujemo dan ustanovitve z Njegovo kraljevo visokostjo prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, in počaščen, da se lahko udeležim slovesnosti konjskih dirk Savdskega pokala v Riadu.« NK Olimpija pa je čestitala šefu klubske stroke, španski trener Victor Sanchez je namreč v nedeljo dopolnil 49 let: »Danes svoj 49. rojstni dan praznuje trener Zmajev, Mister Victor Sanchez! Vse najboljše!«

