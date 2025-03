Georgina aktivna v Savdski Arabiji, oglasil se je tudi Benjamin Šeško

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Izjemno aktivni sta soprogi morda najboljših nogometašev vse časov, ki redno objavljata sporočila svojim sledilcem na družbenem omrežju instagram. Antonela Roccuzzo je tudi tokrat objavila fotografijo, na kateri so Lionel Messi in njuni otroci, ob tem pa zapisala: »Vse najboljše za rojstni dan!« Antonela je namreč 26. februarja dopolnila 37 let. Georgina Rodriguez pa se je udeležila dobrodelnega dogodka v Rijadu, kjer igra nogomet tudi Cristiano Ronaldo, in ob tem zapisala: »Kmalu na voljo tudi v Savdski Arabiji. Rada pomagam zgraditi igrišča, kjer se lahko otroci zabavajo in delijo ljubeče trenutke z družino in prijatelji v prostorih, ki so zasnovani tako, da pričarajo nasmehe.«

Javnost so nagovorili tudi trije športniki, ki so na različne načine povezani s Slovenijo. Celjski trener Albert Riera je bil zadovoljen z razpletom dvoboja Celje vs. Apoel Nikozija, po tem je izrazil prepričanje, da Celjani še niso rekli zadnje ne v Evropi ne v Sloveniji, na instagramu pa je dodal: »V dobrih in slabih časih, vzponih in padcih, znotraj in zunaj ... niste boljši ali najslabši, enaki ste, zato ... bodite, kar ste!«

Benjamin Šeško, prvi ostrostrelec slovenske nogometne reprezentance in Leipziga, pa je po tekmi, na kateri je zabil nov gol, zelo na kratko sporočil navijačem: »Gremo naprej!« Oglasil je tudi kajakaš Peter Kauzer, ki je skupaj z nekaterimi drugimi člani slovenske reprezentance vadil na otoku Reunion. »Trening kamp se je končal. Bilo je težko in užival sem v vsaki minuti. Še bolj poseben je bil štart na isti dirki z mojo hčerko. Hvaležen sem, da delim trenutke na vodi z njo. Do naslednjič.« Preverite spodaj.

Benjamin Šeško Foto Instagram

Benjamin Šeško @benjaminsesko

Gremo naprej! @rbleipzig @pro_transfer_agency #happy #keep #going #hungry #for #more #team #one #goal #happines #pitch #family #together #next #round

Peter Kauzer Foto Instagram

Peter Kauzer @peterkauzer

Trening kamp se je končal. Bilo je težko in užival sem v vsaki minuti. Še bolj poseben je bil štart na isti dirki z mojo hčerko. Hvaležen sem, da delim trenutke na vodi z njo. Do naslednjič #trainingcamp #athlete

#reunionisland #season2025

Albert Riera Foto Instagram

Albert Riera @11riera11

V dobrih in slabih časih, vzponih in padcih, znotraj in zunaj ... niste boljši ali najslabši, enaki ste, zato ... bodite, kar ste!

Georgina Rodriguez Foto Instagram

Georgina Rodriguez @georginagio

Kmalu na voljo tudi v Savdski Arabiji. Rada pomagam zgraditi igrišča, kjer se lahko otroci zabavajo in delijo ljubeče trenutke z družino in prijatelji v prostorih, ki so zasnovani tako, da pričarajo nasmehe. @juegaterapiaorg

Antonela Roccuzzo Foto Instagram