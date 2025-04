Cristiano Ronaldo resno napada tisoč golov v svoji karieri (VIDEO)

V derbiju 26. kroga savdskega nogometnega prvenstva je tretjeuvrščeni Al Nassr z odlično predstavo v gosteh premagal lanskega prvaka in trenutno drugouvrščeno moštvo lige Al-Hilal s 3:1. Tekma, ki je obetala veliko, je prinesla pravi spektakel, v katerem je znova blestel portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo.

Prvi gol na tekmi je padel v četrti minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, ko je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom zadel Ali Al Hassan. Podajo mu je prispeval Marcelo Brozović, ki je s tem zabeležil svojo 18. asistenco v 76 nastopih za Al Nassr. Le nekaj trenutkov po začetku drugega polčasa je prednost gostov podvojil Ronaldo. Z izjemnim občutkom za prostor in hladnokrvnostjo pred vrati je zadel za 2:0 in utišal domače navijače.

Ronaldo: Ekipni trud je bil ključnega pomena

Domača ekipa Al-Hilal je v 63. minuti uspela znižati rezultat prek Alija Al Bulayhija, kar je ponovno vnelo upanje za preobrat. A Ronaldo je imel zadnjo besedo – v 88. minuti je bil natančen z bele točke in postavil končni rezultat 3:1. To je bil njegov že 931. gol v karieri in 21. v tej sezoni savdske lige, s čimer še naprej vodi na lestvici strelcev.

Po tekmi je Ronaldo za televizijo SSC povedal: »Ekipni trud je bil ključnega pomena za to zmago. Gol je pomemben, vendar je pomembneje zmagati. Trdo delam, da bi pomagal ekipi tako v ligi kot v ligi prvakov, ne pa, da bi se osredotočal na individualne rekorde.« Z zmago je Al Nasr zmanjšal zaostanek za Al-Hilalom v boju za vrh lestvice in pokazal, da resno konkurira za naslov.