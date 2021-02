Cristiano Ronaldo je zadnje Realovo upanje

Za Kyliana Mbappeja je PSG plačal 180 milijonov evrov odškodnine. FOTO: Albert Gea/Reuters

Vrednost delnicse je po njegovi imenitni predstavi v prvi tekmi osmine finala lige prvakov na Camp Nou močno povišala. Komaj 22-letni Parižan je pri zmagi PSG s 4:1 zabil tri gole in je zasenčil tudi .Že dlje časa je Francoz prva želja madridskega Reala, toda kraljevski klub je dobil precej zahtevnega tekmeca v angleškem Liverpoolu, je zapisal angleški Daily Mail.Mbappeju bo poleti prihodnje leto potekla pogodba s Paris St. Germainom, zato je v klubskem interesu, da bi se hitronogega napadalca prodalo že to poletje, če se igralec ne bo odločil drugače in bo s klubom še podaljšal pogodbo.PSG je nastavil izhodiščno ceno za Mbappejev predčasni odhod. Ta znaša 200 milijonov evrov. PSG je za napadalca plačal 180 milijonov evrov odškodnine Monacu.Mbappe je sicer že kot otrok sanjal o tem, da bo nekoč igral za Real. Toda denarne razmere na tržišču in velike Realove investicije, med katerimi je največja temeljita prenova štadiona Santiago Bernabeu, zaradi česar se je zadolžil za pol milijarde evrov, španskega velikana ne postavljajo več v favorizirano vlogo.Kljub vsemu ima Realov prvi možv primerjavi z Liverpoolom, ki je ta trenutek denarno celo močnejši od Reala, močnega aduta v rokavu. To jePortugalec je velik Mbappejev vzornik, zaradi česar Perez upa, da bo šel Francoz po Ronaldovih poteh. Predsednik je nogometašu že obljubil majico s št. 7, kot jo je imel Ronaldo.Mbappejevo navdušenje nad Realom je staro deset let. Ko je bil star komaj 12 let, si je srčno želel srečati s svojim igralskim idolom. Ronaldo je njegove želje uslišal in ga je sprejel v Realovem vadbenem centru Valdebebas. Od takrat si Mbappe želi, da bi igral za Real.