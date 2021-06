Cristiano Ronaldo kralj instagrama

Cristiano Ronaldo je absolutni kralj družbenih omrežij med nogometaši. Sloviti Portugalec, ki želi na letošnjem evropskem prvenstvu ubraniti naslov izpred petih let, ko je bil skupaj z rojaki najboljši na euru 2016 v Franciji, premore največjo bazo sledilcev. Približno 92 milijonov jih sledi računu Cristiana Ronalda na twitterju, 148 milijonov na facebooku in 296 milijonov na družbenem omrežju instagram.



Znano je, koliko zasluži z objavami super zvezdnik, ki je 5. februarja dopolnil 36 let. Največ tovrstnih prihodkov mu prinesejo objave na instagramu, z njimi zasluži 15,851 milijona funtov letno (18,4 milijona evrov). Znani so tudi zaslužki drugih najvidnejših nogometašev.

Osmerica služi več kot milijon evrov letno

Na seznamu ni veliko branilcev, le osem nogometašev pa z objavami na instagramu zasluži več kot milijon evrov letno. Na vrhu kotira Ronaldo, za njim pa so razvrščeni Lionel Messi, ki zasluži 9,8 milijona evrov, Neymar (9), Zlatan Ibrahimović (2,6), Paul Pogba (2,1), Robert Lewandowski (1,3), Antoine Griezmann (1,3) in Marcelo (milijon evrov).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: