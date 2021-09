Cristiano Ronaldo spet s sedmico

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo bo pri Manchester Unitedu lahko znova nosil dres s številko 7, je sporočil angleški velikan na uradni spletni strani. To namreč omogočajo pravila glede menjav številk ob prestopih igralcev.



Vse skupaj je omogočil prestop Valižana Daniela Jamesa v Leeds. Krilni nogometaš je namreč pred tem nosil dres s številko 21, ki jo bo zdaj nosil Urugvajec Edinson Cavani. Pravila namreč omogočajo, da igralci prevzamejo svojo priljubljeno številko, v kolikor klub zapusti nogometaš, ki je z njo igral.



Tako bo Ronaldo od Cavanija prevzel sedmico in se kot med letoma 2003 in 2009 znova predstavil v dresu s to številko, ki so jo med drugimi na hrbtu nosile nekatere legende kluba, kot so George Best, Bryan Robson, Eric Cantona in David Beckham.



Šestintridesetletni Ronaldo se je po igranju za Real Madrid in Juventus vrnil na Old Trafford in z rdečimi vragi podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno dodatno sezono.

