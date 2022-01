Črno-beli šal si bo nadel tudi Aleksandar Vučić

V nadaljevanju preberite:

Scenarij prestopa srbskega napadalca Dušana Vlahovića iz Fiorentine v Juventus so pisali v Hollywoodu. Prav na svoj 22. rojstni dan, danes, se bo predstavljal kot novi napadalec črno-belih. Zmagovalcev in poražencev rekordnega zimskega prestopa v zgodovini italijanskega nogometa je več: ali je Fiorentina med prvimi, bo pokazala prihodnost, a vsaj za zdaj kaže, da je. Prejela bo 67 milijonov evrov odškodnine, plus še osem milijonov € z bonusi. V kategorijo poražencev bi lahko sodila zaradi odziva navijačev, ki so pobesneli. Že 32 let so »našpičeni« na Juventus, ki jim je leta 1990 izpeljal zadnjega velikega vse italijanskega ljubljenca Roberta Baggia.