Črnogojevi poglobili križe in težave stare dame

Venezia je v 17. krogu italijanske nogometne lige remizirala (1:1) proti nekoč mogočnemu, v zadnjih dveh sezonah pa bolj bledemu Juventusu. Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je za ekipo iz Benetk igral do 79. minute. Zadnjeuvrščena Salernitana slovenskega vratarja Vida Belca je v Firencah visoko izgubila proti Fiorentini z 0:4.

Juventus je v Benetkah načrtoval deveto zmago v tej sezoni, na koncu pa je po novi bledi predstavi osvojil le točko. Stara dama je od dvanajste minute igrala brez Argentinca Paula Dybale, ki je zaradi poškodbe zapustil zelenico, povedla pa je v 32. minuti, ko je zadel Španec Alvaro Morata.

V nadaljevanju je bila zasedba iz Benetk povsem enakovredna, na trenutke celo boljša od slovite ekipe iz Torina, izenačujoči gol pa je v 55. minuti dosegel Mattia Aramu.

V toskanski prestolnici je Belec, ki je branil celo tekmo za trenutno zadnjeuvrščeno ekipo v 20-članski italijanski elitni ligi, pobral štiri žoge iz svoje mreže. Pri Fiorentini se je dvakrat med strelce vpisal Srb Dušan Vlahović v 51. in 84. minuti. Komaj 21-letni Vlahović je dosegel že 15 golov v tej sezoni in je trenutno vodilni strelec v serie A, dva zadetka manj je zabil napadalec Lazia Ciro Immobile. Poleg Vlahovića sta na stadionu Artemio Franchi zadela še Giacomo Bonaventura v 31. in Maročan Youssef Maleh v 90. minuti.

Ob 20.45 se bo začela še zadnja današnja tekma med Udinesejem in vodilnim AC Milanom.