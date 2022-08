Crvena zvezda po odstopu Dejana Stankovića išče trenerja

Dejan Stanković je po porazu v zadnjem kolu kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov proti izraelskemu Maccabiju iz Haife v petek odstopil z mesta trenerja Crvene zvezde, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Beograda. Crvena zvezda je na prvi tekmi v gosteh izgubila z 2:3, na sredini povratni v Beogradu pa igrala neodločeno 2:2.

»Crvena zvezda je moja velika ljubezen. Po tretjem neuspešnem poskusu, da se prebijemo v skupinski del lige prvakov, se počutim povsem izpraznjeno. Dal sem vse od sebe, čas je, da nekdo drug prevzame ekipo,« je po slovesu od Marakane med drugim sporočil 43-letni Stanković, ki je srbskega nogometnega velikana vodil od leta 2019.

Nastalo vrzel na trenerskem položaju bo zapolnil njegov dosedanji pomočnik Miloš Milojević, ognjeni krst na novem položaju pa ga čaka v soboto proti Javorju iz Ivanjice v srbski superligi.

Stanković, ki je poročen s sestro nekdanjega slovenskega reprezentanta in trenutno selektorja mlade slovenske reprezentance Milenka Aćimovića, je v časa igralske kariere blestel v italijanskem Laziu in Interju. Za reprezentanco Srbije je med letoma 1998 in 2013, ko je tudi končal svojo kariero, na 103 tekmah dosegel 15 golov.