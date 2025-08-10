  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Tudi Liverpool ni mogel razbiti kristalne palače na Wembleyju

    Nesojeni član evropske lige Crystal Palace je osvojil angleški superpokal, potem ko je po izvajanju 11-metrovk premagal prvake.
    Crystal Palace se je veselil prve lovorike. FOTO: Matthew Childs/ Reuters
    Crystal Palace se je veselil prve lovorike. FOTO: Matthew Childs/ Reuters
    Peter Zalokar
    10. 8. 2025 | 18:28
    10. 8. 2025 | 18:41
    2:53
    Crystal Palace je zmagovalec angleškega superpokala, t. i. communitiy shielda. Na legendarnem Wembleyju, kjer je maja v finalu pokala FA premagal Manchester City, je po izvajanju 11-metrovk ugnal še branilca naslova angleškega prvaka Liverpool. Po 90 minutah je bilo 2:2. V loteriji z bele pike se je najbolj izkazal vratar Dean Henderson.

    Palace še čaka na odločitev Uefe, ali bo lahko igral v evropski ligi, saj mu zaradi »anomalije« v lastniški strukturi grozi igranje v manj prestižni konferenčni ligi. Spektakel v Londonu je bil uvertura v novo sezono premier league, ki jo bo v petek odprl Liverpool proti Bournemouthu. V najmočnejšem in najbogatejšem prvenstvu bosta nastopala tudi dva slovenska reprezentanta, Benjamin Šeško je okrepil Manchester United, Jaka Bijol pa Leeds. 

    Hugo Ekitike je dosegel prvi gol za Liverpool. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Hugo Ekitike je dosegel prvi gol za Liverpool. FOTO: Matthew Childs/Reuters
      

    Liverpool je tekmo začel izvrstno in že v četrti minuti je z roba kazenskega zadel novinec v rdečem napadu Hugo Ekitike po podaji najdražjega poletnega prišleka Floriana Wirtza. Palace je dobrih deset minut pozneje prišel do enajstmetrovke, ki jo je zakrivil Virgil van Dijk, Jean-Philippe Mateta pa je v 17. minuti zanesljivo zadel z bele pike.

    Toda že v 21. minuti je Liverpool znova vodil, takrat se je med strelce vpisal še eden od Liverpoolovih novincev Jeremie Frimpong. Ta je z desne strani skušal podati v sredino, a tako spodkopal žogo, da je ta zavila proti vratom, preletela vratarja in končala v mali mrežici za 2:1.

    Crystal Palace je izid znova poravnal v 77. minuti, ko je Ismaila Sarr prišel pred Alissona Beckerja in žogo poslal od vratnice v mrežo. Malce zatem je žoga v kazenskem prostoru Liverpoola v roko zadela Alexisa MacAllisterja, toda sodniki niso pokazali na belo piko.

    Čeprav sta imeli obe ekipi priložnosti še za kakšen zadetek, pa se izid ni več spremenil, tako da so sledile enajstmetrovke. Pri teh pa so bili boljši Londončani. Liverpool je po zaslugi Mohameda Salaha, MacAllisterja in Harveyja Elliotta zastreljal kar tri enajstmetrovke, dve so zapravili tudi igralci Crystal Palacea, vendar je nato v peti seriji odločilno le zadel Justin Devenny.

    Za Crystal Palace je to prva tovrstna lovorika, medtem ko Liverpool ostaja pri 16, je poročala STA.

