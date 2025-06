Trinajst milijard vreden ples odpirata Arsenal in Manchester United

Angleži so razkrili datum 1. kola nove sezone v premier league in tudi pare prvega kola tega približno 13 milijard evrov vrednega tekmovanja. Ligo bodo odprli 15. avgusta zvečer (petek), branilec naslov prvaka Liverpool bo gostil Bournemouth. Največ pozornosti naj bi vendarle požel nedeljski popoldanski derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom na Old Traffordu.

Naslov prvaka bo branil Liverpool

United, ki je nazadnje doživel eno najslabših sezon v zgodovini kluba in končal šele na 15. mestu, nujno potrebuje uspešen začetek. Trener Ruben Amorim ima zahtevno nalogo, da iz krize povleče moštvo, ki je sezono končalo s porazom v finalu evropske lige. Derbi z Arsenalom, ki je v zadnjih treh sezonah vedno končal kot drugi in bo tudi letos med kandidati za naslov prvaka, bo gotovo velik izziv za rdeče vrage.

Liverpool, ki je pod vodstvom Arneja Slota osvojil svoj 20. naslov, bo po Bournemouthu igral zahtevna derbija proti Newcastlu in Arsenalu. Klub sta že okrepila Florian Wirtz (na fotografiji), čigar prestop uradno še ni potrjen, in Jeremie Frimpong iz Leverkusna. Sezono v premier league bodo končali 24. maja, torej tri tedne pred začetkom zgodovinsko razširjenega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi.