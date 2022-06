Dan, ko sta svetu zavladala Pele in Maradona

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan so se leta 1958, 1986 in 2008 končala tri velika nogometna tekmovanja. Prvič sta svetovna prvaka postala velikana svetovnega nogometa Pele in Diego Maradona, medtem ko je španska izbrana vrsta z zmago na evropskem prvenstvu napovedala še nikoli videno prevlado na reprezentančni in klubski sceni. »Tisti večer nisem zatisnil očesa, saj me je zanimalo le to, če so rojaki v Braziliji skupaj z mojo družino sploh spremljali tekmo in vedeli, da sem dosegel tista zadetka,« se je v lanskem dokumentarnem filmu najpomembnejše tekme v karieri spominjal Pele, ki ga v 82. letu starosti še naprej pesti nemalo zdravstvenih težav.