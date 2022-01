Dan za španski el clásico na Arabskem polotoku

Druga januarska sreda bo dvignila na noge veliko nogometnih navijačev. Četudi »na mizi« ne bo resne lovorike, le malokateri večer ponuja tako bogato akcijo. Jedilnik prinaša največji španski derbi, največji italijanski derbi in londonsko klasiko – kdo bi si lahko želel več?

Zvečer bo zaostala tekma angleške premier league med West Hamom in Norwichem, toda v ospredju bodo nogometni spektakli »nižje ravni«, ki bodo pritegnili več pozornosti od dvoboja na londonskem olimpijskem štadionu.

Barcelonin trener Xavi s svojimi sodelavci. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Inter in Juventus se bosta na San Siru merila v derbiju za italijanski superpokal, kluba pa že lep čas nista bila tako različno uspešna. Kljub temu, da je Juve konec tedna vstal od mrtvih v Rimu, kjer je Romin trener Jose Mourinho pri vodstvu s 3:1 premagal sam sebe (3:4), Torinčani na lestvici serie A zaostajajo za Interjem enajst točk, Milančani pa imajo tekmo manj. Ob tem so tabor »stare dame« načele druge težave na igrišču in ob njem: Federico Chiesa je staknil hudo poškodbo vezi, med pozitivnimi na covid-19 se je znašel predsednik kluba Andrea Agnelli.

Inter favorit v derbiju z Juventusom

Ni treba ugibati, kako prav bi prišla lovorika razrvanemu Juventusu, ki ga vodi trener Massimiliano Allegri, toda vloga favorita pripada Interju, katerega vrata brani nekdanja slovenska številka 1 Samir Handanović. »Sarma« bo visoko motiviran: kaj bi bilo lepšega od scenarija, po katerem bi nemara zadnjo sezono v serie A začinil z dvojno krono v majici Interja?

Interjev vratar Samir Handanović (levo), Ivan Perisic in soigralci med treningom. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Ko Juventus igra proti Interju, postane druga ekipa, zato pričakujem zahtevno tekmo za prestižno lovoriko,« je prepričan Handanović. Ljubljančan se zaveda, kako dolga je sezona, zato ohranja zbranost. »Ah, že en primer covida-19 v ekipi ti lahko sesuje načrte, zato v boju za 'scudetto' ničesar ni odločenega. Gotovo pa smo ustvarili v slačilnici moštvo z zmagovalno miselnostjo, kar želimo unovčiti tudi v derbiju za superpokal z Juventusom,« je zatrdil 37-letni vratar.

Tekma med Interjem in Juventusom na San Siru (21.00) je ena številnih, ki bodo pod lupo navijačev. Slovenski selektor Matjaž Kek bo pogledoval proti Bergamu (17.30), kjer se bosta v 1/8 finala pokala merili Atalanta in Venezia. Kaznovanega Josipa Iličića ne bo videl na delu, Domna Črnigoja pač.

300 milijonov evrov bo prejela španska nogometna zveza (RFEF) od Arabcev do leta 2029.

Če odmislimo povratno polfinalno tekmo angleškega ligaškega pokala med Tottenhamom in Chelseajem (20.45; prva 0:2), ki sodi med manj pomembne, četudi prestižne bitke, bo drevi pod lupo španski nogomet. Toda ne v Španiji. Večna španska športno-politična rivala Real Madrid in Barcelona se bosta spopadla na tleh Savdske Arabije, ki gosti tekme za španski superpokal, v nasprotno smer kot najboljši štirje klubi pa bo srednjeročno – na račun španske zveze – potovalo 300 milijonov evrov do leta 2029. Danes (20.00) bo prvi polfinale, jutri (20.00) se bosta merila Atletico z Janom Oblakom in Bilbao.

Real že desetletje ni bil tako očiten favorit clasica

»Priznam, da je Real teoretično absolutni favorit dvoboja, to že več kot desetletje ni bilo tako očitno. Toda eno je teorija, drugo potrdi ali ovrže igrišče,« je opozoril svoje ase Realov trener Carlo Ancelotti. »Ekipa Madrida igra v najboljši formi med vsemi v Španiji,« je priznal tudi Barçin trener Xavi.

Realov trener Carlo Ancelotti (s kapo) med sinočnjim govorom v Rijadu. FOTO: Albert Gea/Reuters

Če Španijo in Rijad loči velikih 7000 km, loči Real in Barcelono na lestvici primere division še večjih 17 točk! Toda … Od leta 2010 sta ekipi igrali 40 tekem in ustvarili bilanco 16-10-14 v korist Kataloncev, to bo prvi clasico po odhodu Lionela Messija v Pariz. Navijači pričakujejo Realov napad Asensio-Benzema-Vinicius in katalonski odgovor Dembele-De Jong-Jutgla.