Danci na SP tudi v barvi žalovanja

Do začetka svetovnega prvenstva v nogometu sta še dva meseca, danska reprezentanca pa bo na njem nosila drese, s katerimi bo opozorila na kršenje človekovih pravic v Katarju in zlasti na tisoče tujih delavcev, ki so umrli na gradbiščih.

»Barva žalovanja,« je na twitterju objavil opremljevalec Hummel in ob tem prikazal tretjo različico dresa v črni barvi. »Podpiramo dansko reprezentanco, ne pa tudi turnirja, ki je terjal toliko življenj, in države gostiteljice,« je dodal Hummel in uresničil obljubo danske nogometne zveze, da bo na mundialu njena reprezentanca nosila oblačila z jasnim sporočilom.

Črni dres bo predstavljal žalovanje za umrlimi delavci. FOTO: Hummel

Danska bo sicer imela tri različice dresov, vsi bodo povsem enobarvni, tudi logotip in grb bosta skoraj nevidna. »Nočemo biti vidni na turnirju, ki je terjal toliko življenj,« je zapisal Hummel.

Po trditvah človekoljubnih organizacij je pri gradnji štadionov in druge infrastrukture v Katarju sodelovalo 30.000 imigrantov iz Afrike in južne Azije, ki niso imeli skoraj nobenih pravic. Skupaj naj bi bilo v izkoriščevalski sistem vpetih skoraj 200.000 delavcev.

Danska bo na SP igrala v skupini s Francijo, Avstralijo in Tunizijo, slednja bo njena prva tekmica in običajno igra v belih dresih.