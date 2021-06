Danci za Eriksena, Makedonci za Pandeva

Domnevna nesoglasja z Goranom Pandevom so leta 2009 botrovala slovesu Srečka Katanca od makedonske klopi. FOTO: Marko Djurica/Reuters



Danci na vse ali nič



Eriksen na obisku

Danska mora premagati Rusijo z vsaj dvema goloma razlike.

Ukrajinskim nogometašem bo proti Avstriji zadoščal tudi remi.

Nizozemci pričakujejo Severno Makedonijo z osveženo zasedbo.

Enajsti tekmovalni dan na nogometnem evropskem prvenstvu bo še posebej pester, saj bodo na sporedu kar štiri tekme, tri pa bodo tudi odločale o potnikih v osmino finala. A tudi tista, ki je na papirju najmanj zanimiva, bo imela svoj čar, saj bokot kaže zadnjič igral za reprezentanco Severne Makedonije.Po razpletu v skupini A bomo že v ponedeljek zvečer dobili tri nove udeležence izločilnih bojev. V poznopopoldanskem terminu bosta na sporedu obračuna v skupini C, v kateri je že jasno, da Nizozemska ne more izgubiti prvega mesta. V Budimpešti jo v nedeljo čaka spopad z enim od tretjeuvrščenih »srečnih poražencev«. Severna Makedonija v Amsterdam prihaja kot edina, ki je po dveh kolih ostala brez možnosti za napredovanje, a debitantom motiva ne manjka.»Ne želim si, da bi bila to zadnja tekma za brata Gorana. A če bo, potem bomo poskusili Nizozemsko premagati tudi zanj,« je o napovedanem slovesu 37-letnega kapetana Pandeva povedal vezist. Pandeva čaka 122. tekma za reprezentanco, prvo je odigral še kot najstnik leta 2001. Dva od svojih 38 golov je pospravil tudi v mrežo Nizozemcev.Njihov selektor, ki je z ekspresno osvojitvijo prvega mesta vsaj malce zajezil kritike, bo po vsej verjetnosti osvežil ekipo. V soboto je lahko z izbranci čestital napadalcuza sklenitev dogovora z Barcelono, a mu pred odhodom na Camp Nou, kjer je sam preživel štiri leta kariere, navrgel, da od njega na letošnjem euru pričakuje veliko več.Še posebej vroče bo v Bukarešti, kjer bosta Ukrajina in Avstrija odločali o potniku v osmino finala. Tudi morebiten neuspeh seveda poražencu prinaša tretje mesto, a s tem tudi trepetanje v »čakalnici«, ki se mu lahko Avstrijci izognejo le z zmago. To bo celo prva tekma teh reprezentanc, ki bo prinašala točke, vse prejšnje so bile prijateljske. Naši severni sosedi bodo še posebej pozorni na. Branilecima nekaj informacij iz prve roke, saj sta skupaj igrala za kijevski Dinamo.»Neverjeten je. A ko levičar igra na desnem krilu, to pomeni, da bo v devetih od deset primerov potegnil v sredino. Če mu odvzameš levico, potem je to že velika zmaga,« je povedal Dragović. Po kazni zaradi neprimernih opazk med proslavljanjem gola proti Makedoncem se vrača tudiUkrajinci, ki jih na tem prvenstvu še naprej zelo suvereno vodi legendarni, trdijo, da jih igranje na remi ne zanima. »Že velikokrat sem se znašel v takšnem položaju, a nikoli ne smeš igrati na remi, saj to na ekipo vpliva tudi psihološko. Začneš se braniti in lahko si kaznovan,« se je v pogovoru za spletno stran Evropske nogometne zveze razgovoril izkušeni vezistPrvič v zgodovini bo šlo za točke tudi na tekmi med Rusijo in Dansko v skupini B. Rusi so prvič zapustili Sankt Peterburg in se preselili na drugo stran Baltskega morja, kjer bo štadion Parken po nekaj dramatičnih dogodkih v zadnjem tednu spet v napetem pričakovanju.je po uspešni operaciji in vstavitvi srčnega spodbujevalnika že obiskal soigralce in še malce dvignil razpoloženje pred ključnim nastopom, ki ga morajo Danci dobiti z dvema goloma razlike.»Dovolili so nam, da ga objamemo. Izvrstno je bilo videti, kako hodi okoli s svojim sinom. To je bil dober dan v številnih pogledih. To smo potrebovali,« je dejal vezistDanci potrebujejo uslugo Belgijcev, ki pred spopadom s Finsko v Sankt Peterburgu ne morejo biti povsem sproščeni, saj jih lahko prav Skandinavci še vedno sklatijo s prvega mesta. Za nameček se debitanti na velikih tekmovanjih ponašajo z izjemnim izkupičkom. Belgija jih ni premagala od oktobra 1968, čeprav so se od tedaj merili kar sedemkrat (3 remiji in 4 porazi). Tekmo naj bi prvič na turnirju začelain, morda bo v postavi ostal celo prvi strelec»Moramo poskusiti zmagati na vsaki tekmi, saj to celotno ekipo ohrani v pripravljenosti. Obetajo se spremembe, a ne bomo razmišljali o tem, da bi iskali lažjo pot,« je napovedal selektor21.00 København: Rusija – Danska21.00 St. Peterburg: Finska – Belgija18.00 Amsterdam: Severna Makedonija – Nizozemska18.00 Bukarešta: Ukrajina – Avstrija