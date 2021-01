Danny Ings potrdil zakon bivšega in poglobil krizo Liverpoola

Tudi Trent Alexander-Arnold ni upravičil zaupanja trenerja Jürgna Kloppa. FOTO: Adam Davy/Reuters

Angleški prvaki popuščajo. Nogometaši Liverpoola in njihov trenerže na tretji tekmi zapored niso zmagali.Še več, po remijih z WBA (1:1) in Newcastlom (0:0) so v Southamptonu doživeli še drugi poraz v sezoni (0:1) in v osmih dneh zapravili lepo prednost v premier league.Sicer so še vedno na vrhu lestvice, a Manchester United ima isto število točk in tekmo manj, z dvema zmagama na zaostalih tekmah bi jih prehitel tudi Manchester City.Na jugu Anglije se je Kloppu načrt podrl že v drugi minuti, ko je vratarjas prefinjenim strelom premagal bivši Liverpoolov nogometaš. Gostje so napadali, ampak niso bili nevarni, navezaje izgubila strelske občutke. Zanimivo, pred omenjenimi tremi tekmami je Liverpool zmagal s 7:0 pri Crystal Palacu.V naslednjem kolu prvenstva bo Liverpool gostil veliki derbi z Manchester Unitedom (17. t. m.). Še prej ga v petek čaka tekma pokala FA pri Aston Villi, kjer je pred tremi meseci doživel najhujši poraz z 2:7.