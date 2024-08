De Gea: Nisem se želel upokojiti

Španski nogometni vratar David de Gea se je na svoji prvi novinarski konferenci kot igralec Fiorentine predstavil italijanskim medijem. Nekdanji igralec Manchester Uniteda je prejšnji teden z italijanskim klubom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Rdeče vrage je Španec zapustil lani, a minulo sezono ni igral profesionalnega nogometa.

Kot pove De Gea, se je za enoletni oddih odločil, ker ni imel motivacije, da bi ocenil ponudbe, ki jih je prejel. Za pridružitev Fiorentini se je odločil, ker ima klub »odlične navijače in bogato zgodovino«.

»Odločitev je bila lahka; nisem se želel upokojiti. Fiorentina je imela odlične igralce in vratarje. Želim biti del zgodovine kluba, pomagati mladim igralcem in imeti zmagovalno miselnost,« je svojo odločitev obrazložil Španec.

»Prejel sem veliko ponudb, a Fiorentina me je z delom Danieleja Pradeja in Alessandra Ferrarija prepričala, kako zelo si me želi. Prav tako sem si želel igrati v serie A in pogajanja so bila zelo enostavna,« je še dodal nekdanji vratar madridskega Atletica.

»Sem dobro kondicijsko pripravljen, vsak dan sem treniral, še bolj kot prej. Sem na dobrem nivoju. Morda bom na prvih tekmah potreboval nekaj časa, toda igram že vrsto let, zato me je treba le postaviti v gol,« je o svoji pripravljenosti povedal De Gea.

Španec je za Manchester United zbral 545 nastopov v 12 letih, v svoji karieri pa je dvakrat osvojil ligo Evropa, prvič leta 2010 z Madridčani, nazadnje leta 2017 z rdečimi vragi.