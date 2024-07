18-letni Yoro se seli k rdečim vragom

Francoski osrednji branilec Leny Yoro je z Manchester Unitedom podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Rdeči vragi so za 18-letnika Lillu odšteli 62 milijonov evrov, če bodo izpolnjeni pogoji za bonuse, pa še dodatnih 8 milijonov evrov. Yoro ima na nemškem portalu Transfermarkt tržno vrednost 50 milijonov evrov, kar ga skupaj z njegovim novim soigralcem Kobbiejem Mainoojem uvršča na vrh lestvice igralcev, rojenih leta 2005, sodeč po njihovi tržni vrednosti. »Poznam zgodovino mladih igralcev v Manchester Unitedu in čutim, da je to popolno okolje, v katerem lahko skupaj z novimi soigralci dosežem svoj potencial in uresničim svoje cilje. Komaj čakam, da začnem,« je ob prestopu povedal 190 centimetrov visoki Francoz.

Yoro je v sezoni 2022/2023 zabeležil manj kot 800 minut v francoskem državnem prvenstvu, minulo sezono pa si je zagotovil mesto v začetni enajsterici, za Lille ni začel zgolj na štirih tekmah v ligue 1. Zaradi dobrih nastopov velja za branilca, ki mu je v prejšnji sezoni cena na trgu najbolj poskočila. Manchester United je v prejšnji sezoni prejel 58 golov, rekord po številu prejetih zadetkov od začetka igranja v angleški premier ligi, po koncu sezone pa je klub zapustil še branilec Raphael Varane.

18-letnik, ki je okrepil United, je druga klubska poletna okrepitev, potem ko se je rdečim vragom že pridružil Joshua Zirkzee iz Bologne. Klub je včeraj zapustil napadalec Mason Greenwood, ki se seli k Marseillu.