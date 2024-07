Zirkzee bo okrepil rdeče vrage, v klub se vrača Van Nistelrooy

Manchester United se je z italijansko Bologno dogovoril za prestop Joshue Zirkzeeja. Za 23-letnega napadalca bodo rdeči vragi odšteli 42 milijonov evrov, ki jih bodo plačali v treh letih. Zirkzee je imel v pogodbi klavzulo, ki omogoča njegov odkup za 40 milijonov evrov, a je manchestrski klub zaradi njim bolj ustreznega sistema odplačevanja plačal več.

Nizozemec bo z novim klubom podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto. V minuli sezoni je za Bologno zabil 12 golov in dodal sedem asistenc na 37 tekmah. Na euru je Zirkzee prvič nastopil v četrfinalu proti Turčiji, ko je v igro vstopil v 87. minuti.

Unitedovemu trenerju Eriku ten Hagu sta se v trenerski ekipi pridružila nova pomočnika Ruud van Nistelrooy in Rene Hake. »V posebno veselje mi je pozdraviti Ruuda nazaj v klub, v katerem je kot igralec dosegel toliko uspehov, in vem, da bosta z Renejem pomagala krepiti zmagovalno miselnost in visoke standarde, h katerim stremimo,« je o novih trenerskih okrepitvah povedal Ten Hag. Oba pomočnika sta s klubom podpisala pogodbo do junija 2026.

Van Nistelrooy je za Manchester United zabil 150 golov in prispeval 30 asistenc na 219 tekmah. V sezoni 2022/23 je vodil nizozemski klub PSV Eindhoven, s katerim je osvojil drugo mesto, a je pred zadnjo tekmo sezone odstopil. Hake je bil pred priključitvijo Unitedu glavni trener nizozemskega kluba Go Ahead Eagles.