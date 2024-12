Deček, ki urinira, Botafogu prikapljal prvo lovoriko

Resda cvet brazilskih in argentinskih nogometašev igra v evropskih klubih, a to je tako, kot s Finsko in Švedsko v hokeju na ledu. Množičnost in kakovost v tem športu je tolikšna, da tudi v elitnih domačih tekmovanjih ne manjka po znanju vrhunskih igralcev. Ker je nogomet v Braziliji življenjski slog, se je živelo, jedlo, spalo in še kaj drugega počelo tudi v znamenju zadnjega finala južnoameriške lige prvakov.

Na štadionu Monumental v Buenos Airesu sta se udarila Botafogo in Atletico Mineiro. Lepo počasi, elitno klubsko tekmovanje v Latinski Ameriki se imenuje pokal osvoboditeljev (copa libertadores), le kaj je to? Imenuje se namreč po možeh, ki so Južno Ameriko osvobodili izpod škornja španskega imperija in državam prinesli samostojnost. Omenimo naj le dve imeni, Venezuelec Simon Bolivar, do svobode je vodil zdajšnje države Kolumbijo, Venezuelo, Ekvador, Peru, Panamo in Bolivijo, ter Argentinec Jose de San Martin (Argentina, Čile, Peru). Dobro, zdaj pa k nogometnim »osvoboditeljem«.

Argentinec Thiago Almada (levo) je najvrednejši nogometaš najboljšega brazilskega kluba. FOTO: Juan Mabromata/AFP

Na »mogočnem« štadionu v argentinskem glavnem mestu si je Botafogo s finalno zmago s 3:1 (Luiz Henrique 35., Alex Telles 44. 11-m, Junior Santos 90+7.; Eduardo Vargas 47.) nad Atleticom Mineirom prvič priigral južnoameriško ligo prvakov. Botafogu se sicer dve koli pred koncem obeta naslov šampiona (skupno tretji) tudi v brazilskem prvenstvu. Sklep pokala osvoboditeljev se je za klub iz soseščine Botafogo v Riu de Janeiru začel šokantno, že v prvi minuti je bil izključen Gregore, saj je z nogo v glavo zadel Fausta Vero. A račun se jim je izšel tudi z deseterico. Atletico Mineiro iz Belo Horizonteja tako ostaja pri enem naslovu prvaka (2013), brazilski klubi so slavili šesto leto zapored, skupaj s 24 zmagami le še za eno zaostajajo za argentinskimi. »Z igralcem manj smo odigrali zelo pametno tekmo, pokazali smo značaj,« je po zmagi dejal argentinski napadalni zvezni igralec Thiago Almada.

Potepuški pes

Botafogo sicer trenira Portugalec Artur Jorge, moštvo iz Ria de Janeira pa si je z »zaplenitvijo« pokala osvoboditeljev zagotovila nastop na svetovnem klubskem prvenstvu prihodnje leto v ZDA. Polno ime kluba je Botafogo de Futebol e Regatas (slednja beseda v portugalščini pomeni majice brez rokavov), športno društvo ima namreč tudi košarkarsko sekcijo. In tudi bogato nogometno zgodovino, zanj so igrali sloviti zvezdniki kot Garrincha, Didi, Nilton Santos, Amarildo, Zagallo, Jairzinho, Paulo Cezar ... Klubske barve so črno-bele, tako kot tiste italijanskega Juventusa, moštva Itamarja Tavaresa, enega od ustanoviteljev kluba v letu 1904.

Tudi maskota Manequinho, deček, ki urinira, je bil ob premierni zmagi v južnoameriški ligi prvakov v klubskem dresu Botafoga. FOTO: X

Maskota Botafoga je Manequinho, deček, ki urinira, je kopija bruseljskega kipa Manneken Pis, stoji blizu klubskega sedeža. Leta 1948 je bil maskota potepuški pes Biriba, znan po tem, da je uriniral po nogometaših. Sploh prva maskota, animirani lik Racman Jaka, pa se zaradi spora okoli avtorskih pravic ni nikoli službeno prijel.

Moštvo Botafoga je po spletni strani transfermarkt, ki ocenjuje tržno vrednost nogometašev, skupno vredno 136,1 milijona evrov, največ 23-letni Thiago Almada (27 milijonov). Njegov letošnji prestop iz Atlante United iz ZDA v Brazilijo je bil vreden ravno prej omenjeno vsoto, s tem je padel rekord glede prestopa v ameriški Major League Soccer in brazilski ligi. A naj bi se že januarja, seveda za lep odškodninski denar, pridružil francoskemu prvoligašu Lyonu. Še en 23-letnik, desnokrilni igralec Luiz Henrique, je vreden 16 milijonov evrov. Slednji je za to vsoto prestopil iz kluba Real Betis iz Seville.