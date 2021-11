Deklica, ki je pritekla v objem Ronaldu, ušla kazni

Enajstletni deklici, ki so ji zaradi vdora na igrišče po tekmi kvalifikacij za SP 2022 med Irsko in Portugalsko v Dublinu izrekli denarno kazen v višini 3000 evrov, je na pomoč priskočila tamkajšnja nogometna zveza. Addison Whelan je na štadionu Aviva ušla varnostnikom in se namenila proti Cristianu Ronaldu, ki ji je poleg objema podaril tudi svoj dres.

»Irska nogometna zveza lahko potrdi, da mlada navijačica Addison Whelan ne bo kaznovana,« so sporočili z zveze. Whelanova se je za irske medije sicer že razgovorila o srečanju z Ronaldom. »Vprašal me je: 'Si v redu?'« je v pogovoru z irskimi mediji razkrila Irka, sicer nadobudna nogometašica, ki je sprva dejala, da bo 3000 evrov kazni plačal njen oče.

Rekel jim je, da naj jo izpustijo

»Skočila sem čez pregrado, ker sem sedela v drugi vrsti. Skočila sem prek prve vrste in čez pregrado. Nato sem stekla na igrišče, a za mano so že tekli varnostniki in še dva sta prihajala iz drugega kota, zato sem nadaljevala s šprintom. Ko sem videla, da iz tistega kota prihajata dva, sem se bolj usmerila proti sredini igrišča, da bi ju lahko obvozila, a so me ujeli. Nato sem začela le kričati Ronaldovo ime. Obrnil se je in me videl ter jim, rekel da naj me izpustijo. Klicala sem ga, da pride bliže in prišel je. Bila sem v šoku, jokala sem in rekla nekaj kot: 'Lahko dobim tvoj dres? Prosim, prosim. Sem velika, ogromna navijačica.'«

Po tem, ko se je Ronaldo pozanimal, če je z njo vse v redu, ki je predal dres, s katerim je odigral tekmo, po kateri so imeli tudi Irci po sicer izjemno neuspešnih kvalifikacijah nekaj razlogov za slavje. Po remiju brez golov pa so Portugalci lahko že preusmerili svojo pozornost proti nedeljskemu večernemu spektaklu v Lizboni, kjer bodo nekdanji evropski prvaki na obračunu s Srbijo odločali o prvem mestu in uvrstitvi na katarski mundial.