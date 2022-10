Delitev točk v Parizu povsem v znamenju (ne)zadovoljstva Mbappeja

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe naj bi že januarja poskušal zapustiti Paris Saint-Germain, so poročali različni svetovni mediji, tudi ESPN, ki je omenil načete odnose s klubskim vodstvom. Pred petimi meseci je seveda 23-letni Mbappe odmevno podpisal novo pogodbo s Parižani, ko se je že zdelo, da ob izteku pogodbe nič ne bo moglo preprečiti njegovega napovedanega odhoda k Realu iz Madrida. Španska prestolnica ostaja njegova prva izbira, je dodal neimenovan vir za ESPN. Mbappe naj bi menil, da športni direktor Luis Campos, predsednik Naser Al-Helaifi in trener Christophe Galtier niso držali obljub in da je bilo podaljšanje pogodbe s PSG, v katerega se je odmevno vmešal tudi francoski državni vrh s predsednikom Emmanuelom Macronom na čelu, napaka.

Uradnega odziva kluba ni bilo, Mbappe pa je tekmo z Benfico začel v prvi postavi in v prvem polčasu izkoristil enajstmetrovko za vodstvo z 1:0, a so francoski prvaki, za katere spet ni igral poškodovani argentinski zvezdnik Lionel Messi, nato iztržili le točko, tudi gostje iz portugalske prestolnice so namreč zadeli z bele točke za končnih 1:1 v drugem polčasu. Mbappejev gol je bil 31. za PSG v ligi prvakov, s čimer je na klubski lestvici prehitel urugvajskega rekorderja Edinsona Cavanija.

Ramos: Če ima kaj za povedati, bo to tudi storil

»Zelo sem presenečen, saj vse dni preživljam s Kylianom Mbappejem in niti enkrat ni mene ali predsednika prosil, če bi lahko januarja odšel,« se je v pogovoru za RMC Sport pred tekmo čudil športni direktor Campos. »Zelo jasni moramo biti, da to ni izjava – to je novica, ki je udarila nekaj ur pred zelo pomembno tekmo z Benfico. Kar se mene tiče, imam triletno pogodbo pri PSG in zelo sem vesel, da sem tukaj. Vsak dan delam za to, da bi lahko izpolnil moje ambicije do izteka pogodbe.«

Nekdo, ki seveda selo dobro pozna medijski vrtiljak, sploh ko ga »vrti« madridski Real, je seveda bivši kapetan kraljevega kluba in zdaj branilec PSG Sergio Ramos.

»Videvam ga vsak dan. Uživam ob igranju z njim in v njegovem prijateljstvu. Če ima kaj za povedati, bo to tudi storil. Ravno pa je podaljšal svojo pogodbo. Moramo se odmakniti od novic, ki krožijo tod okoli, saj ne vemo, če so resnične,« je dejal Ramos.

Med obljubami Mbappeju, ki jih omenja ESPN, je denimo ta, da bi PSG igral s srednjim, »klasičnim« napadalcem, podobno, kot to počne francoska izbrana vrsta. Po eni zadnjih tekem lige narodov je Mbappe tudi javno pohvalil selektorja Didierja Deschampsa in dejal, da mu omogoča več svobode, klubu naj bi tudi naročil, da pripelje okrepitev v obrambi, a se to ni zgodilo, veliko prahu so dvigovala tudi njegova domnevna nesoglasja z brazilskim zvezdnikom Neymarjem.

»Nisem govoril z njim o teh stvareh. Moj cilj je, da ohranim osredotočenost na tekmo. Nocoj je dal vse od sebe in pokazal, da je izvrsten igralec,« je po remiju z Benfico povedal trener Galtier.