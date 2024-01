Izraelskega nogometnega reprezentanta Sagiva Jehezkela, ki je med tekmo prve lige v Turčiji pokazal sporočilo o vojni med Izraelom in Hamasom, so v nedeljo pozno zvečer aretirali, poročanje več turških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Turška tiskovna agencija DHA je danes poročala, da so nogometaša do sojenja izpustili. Pred aretacijo je pravosodni minister države sporočil, da izraelskega nogometaša preiskuje zaradi suma spodbujanja sovraštva.

Njegov klub Antalyaspor ga je zaradi incidenta že odpustil in ga obtožil, da je deloval v nasprotju z vrednotami turške države. Osemindvajsetletni Jehezkel, ki je osemkrat nastopil za izraelsko zbrano vrsto, se je zadetka proti Trabzonsporju razveselil tako, da je pokazal na sporočilo, napisano na povoju na levem zapestju: "100 dni. 07/10". To naj bi se nanašalo na 100 dni vojne med Izraelom in Hamasom. Tudi turška nogometna zveza (TFF) je ob tem obsodila popolnoma nesprejemljivo dejanje nogometaša in dodala, da je odločitev kluba, da igralca izključi iz svoje ekipe, ustrezna.

Turško sodišče je danes do sojenja že izpustilo Jehezkela. Televizija NTV je medtem poročala, da so iz Izraela poslali zasebno letalo za nogometaša in njegovo družino, da bi se lahko vrnili domov. Nogometaševo pridržanje so strogo obsodili tudi najvišji izraelski predstavniki.

V pričanju na policiji je Jehezkel dejal, da ni nameraval nikogar izzivati. »Nisem zagovornik vojne. Navsezadnje so v Gazi ujeti tudi izraelski vojaki. Prepričan sem, da bi se moralo to obdobje končati zdaj. Želim si, da se vojna konča, zato sem pokazal ta znamenje,« je dejal nogometaš.

Kot dodaja AFP, pa je Istanbulski prvoligaš Bašakšehir med tem ob ločenem incidentu sporočil, da je začel disciplinsko preiskavo proti še enemu izraelskemu nogometašu, Edenu Karzevu, ker je na družbenih omrežjih objavil sporočilo o talcih: »Takoj jih pripeljite domov.«